IZJAVA KOJA JE RAZBJESNILA SLOVENIJU: ‘Tina Maze i ja više smo cijenjeni u Hrvatskoj nego ovdje’

“Hvala Vedranu Pavleku i hrvatskoj reprezentaciji što su nas pozvali i jer nas poštuju. Na žalost, Tina i ja više smo cijenjeni u Hrvatskoj nego u Sloveniji”, kazao je Andrea Massi, trener i partner Tine Maze nakon revijalne utrke skijaških legendi u Zagrebu povodom 50. godišnjice Svjetskog kupa.

“Utrka legendi u Zagrebu bilo je nešto najljepše što sam doživio u svojoj karijeri”, izjavio je za mariborski list Večer od petka trener slavne slovenske sijašice koja se skorašnjim nastupom na mariborskoj Zlatnoj lisici oprašta od natjecateljskog sporta.

“To što sam doživio u Zagrebu, pa vidjeti sve te ljude od Killyja do svih ostalih legendi alpskog skijanja na jednom mjestu, to je bilo nešto najljepše što sam do sada doživio u karijeri”, kazao je Massi, dodavši kako se slaže s dobro pogođenom izjavom Ivice Kostelića kako je okupiti u Zagrebu sve te skijaške zvijezde na revijalnoj utrci bilo isto kao vidjeti Carla Lewisa, Jesseja Owensa i Usaina Bolta, sprintere iz različitih epoha, kako nastupaju u istoj utrci.

Massi je sa slovenskim sportskim establishmentom u napetim odnosima, nakon što su ga optužili da je za Tinin oproštajni nastup u Mariboru zahtijevao izuzetne materijalne uvjete, mimo mogućnosti slovenskog skijaškog saveza.