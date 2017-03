IZBORNIK ČAČIĆ POKUŠAVAO OPRAVDATI DEBAKL PA ‘ISPALIO’ BISER: ‘Znate tko je kriv za poraz…’

Hrvatska nogometna reprezentacija je u Tallinnu doživjela jedan od najtežih poraza u povijesti, domaćini Estonci slavili su s 3:0 u prijateljskoj utakmici, a izbornik Ante Čačić govorio je poslije utakmice o svemu viđenome na terenu – uključujući i sam teren, koji je bio važan čimbenik raspleta utakmice.

DEBAKL U TALLINU: Estonski amateri osramotili Vatrene, Marko Pjaca iznesen s terena s bolnom grimasom na licu

JEDAN OD NAJTEŽIH PORAZA VATRENIH U POVIJESTI: Samo su Englezi bili nemilosrdniji prema Hrvatskoj od Estonaca!

“Slažem se da je poraz neočekivan, međutim, našim igračima nažalost nije omogućeno igrati u prikladnim uvjetima, već se igralo na pijesku. Teren je veliki razlog zašto smo ovako nezadovoljni. Nismo se najbolje snašli, a dozvolili smo domaćinu da iz pogreške postignu pogodak. I kasnije smo imali problema s prilagodbom na podlogu, griješili smo u pripremi završnice, a nakon ozljede Pjace sve smo začinili s još dvije pogreške u zadnjoj liniji”, kazao je izbornik Ante Čačić za službenu stranicu Hrvatskog nogometnog saveza.



VATRENI NIKAD NISU PRIMILI TAKO BRZO: Estonac Luts posramio Kalinića i zabio najbrži gol protiv Hrvatske u povijesti

“Žao mi je igrača jer su stvarno željeli biti svoji, ali zbog tehničkih grešaka neki su bili neprepoznatljivi, nisu uspjeli prezentirati kvalitetu. Posebno mi je žao Matea Kovačića. Nismo niti jednom trenirali na ovoj podlozi, a domaćin je tu bio spretniji i zasluženo slavio”, dodao je.

I SLAVNI TRENER UMIRE OD SMIJEHA: Čitav nogometni svijet upravo se brutalno sprda s Hrvatskom!

‘Ne boli me toliko rezultat, nego Pjacina ozljeda’

Sredinom drugog poluvremena stradao je Marko Pjaca.

“Pjaca se ozbiljno ozlijedio i to je ostavilo traga na igračima. Ne boli me toliko rezultat, već to što mu se dogodilo. Naravno, ne volim gubiti, nitko to ne voli, ali ako je poraz već morao doći, bolje da je došao sada nego u nekoj važnijoj utakmici”, rekao je izbornik.

“Minutažu sam dao igračima kojima je trebao natjecateljski podražaj, a teško je govoriti o uspješnosti sustava s tri stopera zbog tog rano primljenog pogotka. Mislim da i nije izgledalo loše, a u nastavku smo se vratili na četiri braniča s obzirom na nužnost zamjena. Volim gledati pozitivno, ali iz ove utakmice teško je izvući nešto takvo”, zaključio je Ante Čačić.

Sljedeću utakmicu, i to ponovno prijateljsku, Hrvatska igra 27. svibnja u Los Angelesu protiv Meksika.