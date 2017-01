IZABRALI STE: Poraz Vatrenih protiv Portugala na Euru bio je najemotivniji trenutak prošle godine

U anketi Net.hr pitali smo vas da izaberete trenutak u 2016. godini koji vas je najviše dirnuo, moguće i rasplakao.

1. Poraz Vatrenih protiv Portugala na Euru (30,72 posto)

Za najveći broj čitatelja (30,72 posto) to je bio poraz hrvatske nogometne reprezentacije u osmini finala Eura protiv Portugala. Čačićeva momčad je do tog trenutka igrala sjajno, presudio je pogodak Quaresme u produžetku. Ostao je veliki žal Vatrenih, jer bili su uvjereni, kao i cijela Hrvatska kako je stigao trenutak za nešto veliko. Mnogi su vjerovali da će ova generacija predvođena Modrićem i Rakitićem nadmačiti i brončane iz Francuske, koji su 1998. godine bili treći na svijetu.



No, Portugalci nisu tako mislili, slavili su u tvrdoj i izjednačenoj utakmici, a potom otišli do kraja, osvojili prvi naslov europskih prvaka. Mnogima je bilo teško gledati to slavlje, jer su hrvatski navijači na tom mjestu vidjeli momčad u crveno-bijelim kvadratićima…

2. Olimpijsko zlato Sare Kolak (19,42 posto)

Na drugom mjestu s 19,42 posto izabrali ste senzacionalno olimpijsko zlato Sare Kolak, 19-godišnje djevojke iz Ludbrega, kojoj je do tog čarobnog trenutka u Riju najveći uspjeh bila bronca s europskog prvenstva. Sara je iznenadila sve, pa i sebe, dugo nakon osvojenog zlata nije mogla povjerovati što je napravila…

3. Pobjeda rukometaša s +14 protiv Poljske na Euru (16,52 posto)

Pobjeda rukometaša na Euru protiv Poljske s 14 razlike kojom je izboreno finale na trećem je mjestu s 16,52 posto glasova. Babićevim izabranicima trebala je pobjeda od 11 razlike za polufinale, a oni su ostvarili jednu od najnevjerojatnijih pobjeda u povijesti rukometne reprezentacije. Hrvatska je na kraju osvojila broncu.

@hrs_insta will play in the #ehfeuro2016 semi-final after they defeat Poland 37-23. #polcro #cracow #handball #croatia A video posted by EHF EURO (@ehfeuro) on Jan 27, 2016 at 1:11pm PST

4. Pobjeda nogometaša protiv Španjolske na Euru (12,17 posto)

S tih 2:1, Perišićevim projektilom i Subašićevom obranom penala Sergiju Ramosu, Hrvatska je počela vjerovati na Euru može daleko stići. Bilo je to slavlje u kojoj je srušen aktualni europski prvak, snagu Hrvatske osjetila je jedan od najmoćnijih reprezentacija. No, nažalost, hrvatska bajka trajala je samo do osmine finala i utakmice s Portugalom.

5. Olimpijsko srebro Damira Martina (10,43 posto)

Hrvatski veslač izabran je u konkurenciji olimpijskog pobjednika Josipa Glasnovića i osvajača Lige prvaka Luke Modrića za sportaša godine u Hrvatskoj, to dovoljno govori o snazi srebra Damira Martina. Čamac Novozelanđanina Drysdalea bio je brži za pet tisućinki, tako sitnih, ali ipak postojećih. Martin je svojim viteškim ponašanjem nakon finala i na dodjeli medalja te u svojim izjavama, dok je javnost tražila zlato za njega, pokazao svu svoju ljudsku i sportsku veličinu. Divi mu se i Drysdale, koji u njemu vidi svog nasljednika, a obojica su zajedno trenirala krajem 2016. na Novom Zelandu.

6. Poraz hrvatskih tenisača u finalu Davis Cupa (4,35)

Hrvatska je bila favorit, zagrebačka Arena čekala je reprizu 2005. i osvajanje druge “salatare”. Nakon igre parova Hrvatska je protiv Argentine vodila 2:1, a Marin Čilić protiv Juana Martina Del Potra vodio trećeg dana s 2:0 u setovima. No, onda se razigrao argentinski genijalac i preokrenuo meč. Slavili su Južnoamerikanci praćeni s gotovo 3000 glasnih navijača u Areni. Gledajući njihovo iskreno slavlje i prvi Davis Cup koji je stigao u njihovom petom finalu, skoro da nam i nije bilo žao propuštene prilike. Pobijedio je sport, a Hrvatska je ovaj put bila prekratka za jedan set. Vjerujemo da će Čilić, Ćorić i Dodig imati snage na novo finale u skorije vrijeme…

7. Plasman košarkaša na OI (3,48)

Ovaj uspjeh spada u rubriku “vjerovali ili ne”, jer Hrvatska je na kvalifikacije otišla nakon devetog mjesta na Eurobasketu. U Torinu je momčad s “ad hoc” izbornikom Acom Petrovićem, s nadahnutim Bogdanovićem, Simonom i Šarićem izbacila domaćina Talijane i Grke i izborila odlazak na Igre u Rio, gdje je nastavila s dobrim igrama i ušla u četvrtfinale.

8. Poraz vaterpolista protiv Francuske na OI (1,16)

Bila je to čudna utakmica, jer Francuska spada u momčadi koje su Barakude redovito “peglale”, a poraz je Hrvatskoj donio izbjegavanje jake Srbije u nastavku natjecanja. Neki bi rekli da cilj opravdava sredstva, Tuckova momčad izborila je finale i na kraju osvojila srebrnu medalju, koju bi mnogi potpisali uoči Igara u Riju.

9. Zlato Sandre Perković na OI (0,87)

U finalu je imala jedan ispravan hitac, ali i on je bio dovoljan da najbolja hrvatska sportašica Sandra Perković obrani naslov olimpijske pobjednice. Bila je to njezina sezona iz snova, jer ju je zavšrila bez ijednog poraza.

10. Bronca Blanke Vlašić na OI (0,87)

Dugo je vagala hoće li uopće ići u Rio, a onda joj je stigla nagrada “s neba”, kako ona kaže, za sav uložen trud i patnju. Nekadašnja dominantna visašica i najbolja atletičarka svijeta, osvojila je olimpijsku broncu, osam godina nakon srebra iz Pekinga i vjeruje da još nije rekla zadnju riječ…