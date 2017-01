IZ HRVATSKOG STOŽERA POSLALI JASNU PORUKU: ‘Želimo vrh skupine i sve ćemo učiniti za pobjedu nad Njemačkom’

Pred hrvatskom rukometnom reprezentacijom još su dvije utakmice u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva. U srijedu Kauboji igraju s Čileom, a potom se u petak s Njemačkom bore za vrh s kupine C.

“Tri pobjede u tri utakmice. Možemo biti zadovoljni jer smo ostvarili ono o čemu smo pričali prije turnira. Sigurno da igra u određenim trenucima može biti bolja, ali sve u svemu možemo biti zadovoljni jer je sve to više manje ono što smo očekivali i o čemu smo pričali uoči turnira. Poput toga da je ekipa neiskusna i da im je ovo prvo veliko natjecanje”, rekao je trener Pero Metličić u najavi sutrašnje utakmice.

BABIĆ I DRUŠTVO KALKULIRAJU: Dvije su mogućnosti, a jedna donosi sraz s Francuzima tek u finalu

“Oscilacije su sastavni dio igre ali je bitno da se u ključnim trenucima dobro reagira. Tako je bilo i protiv Mađarske i Bjelorusije. Ne treba biti prekritičan”, dodao je i nastavio.



“Ja, a vjerujem i Željko smo zadovoljni onim što je do sada napravljeno. Čekaju nas još dvije utakmice. Pogotovo znamo što donosi ona s Njemačkom. To je ono o čemu smo razmišljali i jasno je da taj susret donosi borbu za prvu poziciju. Imamo par dana da se dobro pripremimo i da učinio sve za pobjedu te da kao prvi u skupini koliko toliko izborimo lakši ždrijeb u sljedećem susretu. Iako bi to donijelo nešto lakši ždrijeb, ne može nitko garantirati da će Katar ili Egipat bili lagani”, smatra Metličić.

“Pitanje je što će se dešavati u ostalim skupinama. Mi se moramo usredotočiti na sebe i što se bolje pripremiti za svaku utakmicu. Ne može se ova ekipa opustiti protiv nikoga. Ja sam optimist. Vjerujem da ćemo protiv Njemačke odigrati pravu mušku utakmicu i da se imamo pravo nadati pozitivnom rezultatu”, rekao je reprezentativni trener pa se malo osvrnuo na ogled s Čileom.

“Ta utakmica realno niti nama niti njima realno ništa ne znači. Pretpostavljam da će se oni u zadnjem kolu boriti sa Saudijskom Arabijom za prolaz. Koliko znam nemaju neku širinu i pretpostavljam da će čuvati bolje igrače za S. Arabiju. Mi ćemo sigurno igrati s igračima koji su manje nastupali bez obzira za rezultat. Vjerujem da ti momci mogu dobro odigrati. Bitno je da osjete Svjetsko prvenstvo. Ta utakmica nam može biti kao trening i da odmorimo igrače koji su više igrali. Pogotovo Duvnjaka. Planirali smo ga malo odmoriti ali je jučer ispalo kako je ispalo. Ovu utakmicu ga sigurno nećemo koristiti”, završio je.

Ivan Stevanović također je rekao kako su igrači sretni pobjedama.

“Odigrali smo ove tri utakmice kako smo željeli. Nitko se nije previše potrošio. Filip i ja imamo plan da se izmjenjujemo i da izguramo cijeli turnir do kraja. Više manje smo zadovoljni. Odradili smo sve kako smo zacrtali”, rekao je vratar pa je progovorio o utakmici s Čileom.

“Vjerujem da će i taj susret biti težak. Jučer su mučili Mađare. Bit će teška utakmica ali vjerujem da ćemo slaviti bez većih problema”, završio je.