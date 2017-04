IVANIŠEVIĆ OTVORIO DUŠU: ‘Borna je na pravom putu, a Čilić je za mene završena tema. Lučić? Ono što je napravila u Australiji… ‘

Goran Ivanišević je u srijedu nakratko bio u Zagrebu, gdje je najavio još jedno sjajno izdanje umaškog ATP turnira, ali i podijelio svoja razmišljanja o mnogim teniskim aktualnostima s predstavnicima hrvatskih medija, između ostalog izrazivši nadu u povratak Borne Ćorića hrvatskoj Davis Cup reprezentaciji koju u rujnu očekuje borba za opstanak u Svjetskoj skupini.

“Nadam se da će se Borna u rujnu vratiti u reprezentaciju, kad se Hrvatska bori opstanak u Svjetskoj skupini, jer je važno. Važno je radi novca, radi prestiža i radi razvoja mladih tenisača. Teško je birati jer je i Davis Cup dio cijelog paketa. Ne možeš reći sad ću misliti na sebe, a neću na reprezentaciju. Koji put ti to odmogne, a koji put pomogne. Ja sam znao poslije Davis Cupa igrati odlično, a znao sam i po par mjeseci nikoga ne pobijediti. Treba odlučiti, ali da je lako – nije. Pogotovo nije lako ovim velikim tenisačima. Ovo je pojedinačni sport i svako odlučuje za sebe i sam snosi posljedice. Mogu dati savjet, ali na kraju je igrač taj koji odlučuje”, rekao je Goran Ivanišević.

O Čiliću mu se ne priča

Prije nešto više od dvije godine Borna Ćorić dobio je nagradu ATP-a kao “Zvijezda sutrašnjice”, a nakon prošlogodišnje ozljede koljena i izbivanja s finala Davis Cupa protiv Argentine u Zagrebu, u novu je sezonu ušao nanizavši tri poraza, a tek je u Miamiju uspio spojiti dvije pobjede.

“Borna je mlad i nestrpljiv. Imat će još puno uspona i padova. Suradnja s Ivom (Ivica Ančić) je odlična. Ivo je ispekao zanat na bratu i veliki je radnik. Borni treba jedan rezultat koji će ga malo pogurati, dignuti. Mislim da je na pravom putu, ali bi želio da se to dogodi preko noći. Tu je Zverev koji se malo odvojio, pa i Kyrgios. Borna to gleda pa ga malo hvata nervoza.”



Ni najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić nije dobro ušao u sezonu. O razlozima zbog kojih je prošle sezone došlo do prekida suradnje između Čilića i njega, Goran nije želio govoriti, uz napomenu kako je za njega to “završena tema o kojoj je sve rekao”, ali se nije ustručavao progovoriti o krizi rezultata igrača kojeg je doveo do naslova pobjednika na US Openu 2014. godine.

“Po meni je on predobar tenisač da ne izađe iz krize. On je igrač za svjetski vrh. Prije ili kasnije, rezultati će doći, ali eto, sad je nažalost tako. Izaći će iz krize, ali kada, na to odgovor treba dati njegova ekipa.”

Marin je prošle godine propustio priliku odvesti Hrvatsku do drugog trijumfa u Davis Cupu, a nakon zagrebačkog poraza od Del Potra u pet setova i on je bio jedan od onih koji su preskočili dvoboj 1. kola protiv Španjolaca u Osijeku. S obzirom da je prvo kolo prošlo bez sudjelovanja većine najboljih svjetskih tenisača, Ivanišević smatra da su ovom natjecanju nužne promjene.

“Gotovo je postala tradicija da pobjednik i finalist sljedeće godine ispadaju u prvom kolu, jer nitko ne želi igrati, prenatrpan je raspored, teško je to uskladiti. ITF hitno mora mijenjati pravila, kako će se igrati i kada će se igrati. Dosta vodećih igrača ne igra, a to je šteta.”

Do pred kraj prošle godine vodeći tenisač svijeta bio je Novak Đoković, a onda je uslijedio pad koji je iznenadio cijeli teniski svijet pa tako i Ivaniševića.

“Jako mi je teško procijeniti što se s njim događa, ali ako posloži sve što bi trebao posložiti, mislim da će opet biti ‘broj 1’, jer je po meni najbolji igrač na svijetu. Jedino se on sam iz toga može izvući. Sad mu prijeti Federer, ali mislim da će se Đoković posložiti, jer gore od ovoga ne može. Nikad ne bih pomislio da će ovako pasti i izgubiti toliku bodovnu prednost. No, dovoljno je par turnira da se Đoković vrati i ja sam uvjeren da hoće.”

Đoković i Murray u padu

Pad forme kod Đokovića i Andyja Murrayja koji ga je zamijenio na vrhu ATP ljestvice najbolje su iskoristili Roger Federer i Rafael Nadal, pogotovo 35-godišnji Švicarac koji je u prva tri mjeseca 2017. osvojio tri najveća turnira.

“Falio je njihov rivalitet, ali falili su i oni u ovakvoj formi – Federer koji opet osvaja Grand Slam naslove i Nadal koji je uvjerljivi favorit za osvajanje Roland Garrosa. Po meni, jedini koji ga može zaustaviti je Đoković. Ne vjerujem da Federer može, pitanje je koliko će igrati na zemlji i hoće li išta osim Roland Garrosa, jer će se pripremati za travu. Federer i Nadal su učinili sezonu zanimljivijom. Čekamo Murrayja da se vrati, malo je posustao s formom i zbog ozljeda. Pojavilo se i par mladih, tako da je sezona dobra i interesantna.”

Među tim mladima Goranove je simpatije pobrao 21-godišnji Australac Nick Kyrgios.

“Genijalac je i stvarno bi bila tragedija da taj čovjek jednog dana ne bude ‘broj 1’. Jedini koji ga u tome može spriječiti je on sam. Mogu mu reći da ne radi to što radi, jer sam se ja dosta naplaćao zbog svojih gluposti. On je super momak, izvan terena jako pozitivan. Ima neke sulude poteze i zato ga ljudi vole ili ne vole. On je svoj i to se neće promijeniti. Bilo bi možda bolje da malo više trenira fizički, ali s takvim udarcima, ako ne bude ‘broj 1’, to bi bila velika šteta za tenis.”

Nastavi li igrati kao što je počeo sezonu, Roger Federer će biti kandidat ta čelno mjesto na kraju 2017. godine, a nedvojbene zasluge za to pripadaju i Ivanu Ljubičiću. Ivanišević i Ljubičić su i dalje veliki prijatelji izvan terena, bez obzira što mu je Ivan, u ulozi Federerovog trenera, zadao neke teške udarce, prvo dok je još vodio Čilića, a prošloga tjedna je i Tomaš Berdych posrnuo kad je bio nadomak pobjedi nad Švicarcem.

“Prošle godine me ‘ubio’ u Wimbledonu, onaj meč me dotukao. Malo sam se oporavio i sad opet, kao da me lopatom mlatnuo po glavi. Šteta, kad ti se pruži takva prilika, to se treba iskoristiti. Ali, drago mi je za Ljubu i Federera koji opet igra nevjerojatan tenis. Otpisali su svi i Nadala i Federera, a eto, njih dvojica trenutno dominiraju svjetskim tenisom i to je velika stvar.”

O preporodu Mirjane Lučić-Baroni

Novu tenisku mladost doživjela je i Mirjana Lučić-Baroni u čijoj životnoj priči i Goran Ivanišević zauzima značajno mjesto.

“Ono što je napravila u Australiji… Ako je tko to zaslužio, onda je to ona. Uvijek je bila borac, nije se predavala i vjerovala je u to što radi. S malim Bradarićem je kliknula i to funkcionira fenomenalno. Neki put trebaš kliknuti s trenerom da ti da malo pozitivne energije, bilo čega pozitivnoga. Onaj tenis koji je ona igrala u Melbourneu, i nastavlja ga igrati, je fascinantan. Igra kao mlada curica i ne misli stati.”

Tenisači koji su zagazli u četvrto desetljeće života, a i dalje se natječu na vrhunskoj razini, više nisu iznimka, što Ivanišević pripisuje poboljšanim uvjetima rada, uključivanju znanosti u proces treninga i života igrača.

“Kako se sada trenira i kakve su ekipe ljudi oko tenisača, sigurno se produži vijek igrača četiri do pet godina, uz dobar rad. Ovo je puno bolje nego što sam ja imao, samo trenera i to je to. Udri i igraj turnire. I statistika pokazuje koliko je danas više igrača s više od 30 godina u prvih 100. Evo, Karlović s 38 godina igra tenis života. Prije si u tim godinama jedva izlazio iz kreveta. Dobna se granica pomakla. Ima ih sve više takvih. Zdravi su, vjeruju u sebe i to je dobro za tenis. Šteta što ja nisam mogao imati nešto tako, radi prevencije. Sigurno bi mi dvije, tri godine produžilo karijeru. No, sad mogu dati nešto kao trener. Negdje izgubiš, negdje dobiješ.”

Trenerskim poslom je prilično zadovoljan.

“Mislim da sam se dobro snašao. Drugačije je. Sad više razumijem i svoje trenere, kako je njima bilo sa mnom. To su izazovi. Mislim da dobro radim taj posao, imao sam i uspjeha. Svaki je igrač drugačiji, svakom treba drugačiji pristup. Interesantno je. Ovo mi je već četvrta godina i dobro je.”

O Bedrychu

Od svog današnjeg štićenika, 31-godišnjeg Čeha Tomaša Berdycha očekuje mnogo.

“Ovo je bila šansa, dvije meč-lopte protiv Federera, pogotovo poslije meni neshvatljivog poraza u Indian Wellsu, gdje je imao set i 5-1 protiv Nishioke. Dosta mu je psihički naštetilo puknuće slijepog crijeva. Čovjek zamalo nije umro, jer mu nisu otkrili puknuće slijepog crijeva i četiri je tjedna tako igrao, što je medicinski fenomen. Malo ga je to psihički vratilo unazad i srušilo mu samopouzdanje, a kad imaš 31 godinu, onda ti treba malo više vremena da se to opet pronađe. Ide na bolje, ali još to nije onaj Berdych kakav može biti.”

Zbog produženog vijeka trajanja tenisača, sve je teže probiti se u svjetski vrh u tinejdžerskoj dobi, što je u Goranovoj igračkoj generaciji bila česta pojava.

“Teže im je proći zbog starijih kojima se karijera produžila, ali teže im je proći i jer su veliki filozofi. Ta doza filozofije kod njih, mislim da toga nema ni na filozofskom fakultetu. Svi bi mogli predavati tamo. Misle da su pametni, a nisu, misle da znaju igrati, a ne znaju, i onda se desi da udare u zid. I to je problem. Umjesto da rade, slušaju, treniraju, uvijek imaju nešto za reći. Onda dođu na nekog starijeg koji ih ‘natambura’, pokaže gdje im je mjesto. Onda se malo zamisle.”

Hrvatska izvor talenata

Ivanišević je uz hrvatski tenis danas vezan kao koordinator za igrače mlađih dobnih kategorija. Hrvatska je gotovo uvijek bila nepresušan izvor talenata, ali danas je situacija malo drugačija.

“Imamo Duju Ajdukovića koji je najperspektivniji, ali imamo veliku rupu od 16 do 18 godina. Imamo maloga Prižmića koji je svjetska klasa do 12 godina, ali još je jako mlad. Malo smo tanki, ali smo i dosta razmaženi, jer smo do prije par godina imali najboljeg juniora na svijetu. Mi bi svake godine proizvodili najbolje juniore, najbolje juniorke, pa se pitamo kako sad nema nikoga. No, pogledajmo malo Ameriku, Francusku, jednu Australiju… Koliko su oni čekali Kyrgiosa, a imaju novca? Oni samo na lopte troše koliki je naš cijeli budžet. Tu moramo malo spustiti loptu na zemlju. Mora proći neko vrijeme da dođe netko novi.”