ISPOVIJEST BIVŠE SRPSKE ZVIJEZDE: ‘Četnik sam i gotovo. Košarku sam zamrzio i pijan dolazio na treninge’

Gotovo je nemoguće povjerovati da je 2003. s tek napunjenih 18 godina propali srpski košarkaš Darko Miličić (31) izabran kao drugi na draftu. Ispred njega je bio tek veliki LeBron James, dok su iza njega ostali igrači poput Carmela Anthonyja, Crhisa Bosha i Dwaynea Wadea.

Stigao je u tada odličnu momčad Detroit Pistonsa te je u prvoj sezoni osvojio naslov prvaka postavši najmlađi igrač koji je nastupio u finalu i postao prvak. Također, bio je četvrti najmlađi igrač i najmlađi stranac u NBA ligi.

‘MA NISAM JA NJU TJERAO, JA TAKO PLEŠEM’: Propali srpski košarkaš objasnio aferu sa Severinom

Međutim, nikada Miličić nije u potpunosti ispunio potencijal, a kola su za njega brzo krenula nizbrdo.



Put prema dolje

U velikom intervjuu za B92 progovorio je svom putu prema dolje.

“Danas bih sve drugačije napravio. Došao sam u šampionsku momčad, a gotovo nikada se nije dogodilo da drugi pick završi u nekoj veteranskoj momčadi koja hvata posljednji vlak za naslov. Ali nikada nisam dobio priliku. Međutim, to su samo alibiji. Na mladom igraču je da se dokazuje, trenira i čeka svoju priliku. Ne kao ja. Imao sam potpuno pogrešan pristup svemu misleći da sam s 18 godina došao kao drugi pick iz Europe i da sam bogom dan. Stalno sam se svađao, dolazio ponekad pijan na treninge. Tjerao sam inat nekome, a na kraju sam ga tjerao samom sebi”, priča Miličić.

“Sa svima sam imao problema, ali zbog sebe. Kada sam igrao, igrao sam samo za sebe. Nikada nisam gledao kako ušutkati kritičare. Samo sam htio nahraniti svoj ego. Igrat ću protiv Duncana ili Gasola i uništiti ću ih. Sutradan je neka druga nebitna utakmica, igra neki puno slabiji centar, prilika da nastavim kontinuitet, ali ja ne mogu, tko će to igrati…”, iskren je košarkaš.



“Nezadovoljstvo na početku NBA karijere dovelo je do tog da sam počeo mrziti košarku. Nekad bih odigrao odllično, zabio 20 poena pa bih rekao kad će više kraj utakmice”, rekao je Miličić.

Poslije Detroita prešao je u Orlando.

Prelazak u Orlando

“Mislio da će mi tamo biti dobro. Osjetio sam svježinu, ali tu trener nije vidio mene i Dwighta Howarda zajedno iako sam ja mislio da ćemo funkcinirati. On je bio balvan u reketu, a ja na vanjskom. Nakon godinu i pol ne baš sjajnih, ali dobih igra mislio da će biti ponuda. Malo sam se razočara o pa sam rekao menadžeru samo ne Memphis. Na kraju sam tamo završio i bile su to dvije depresivne godine. Jedva sam čekao kad ću otići kući. Tamo sam sve upropastio. Postojao je možda način da se nešto ispravi, ali to je već sve bilo teško”, kaže nekadašnji centar Srbije.

“Poslije sam stigao u New York i tamo sam naravno kao i u svakom klubu radio gluposti. Trener me na kraju isključio pa sam radio sklekove i trbušnjake dok su oni igrali. Kondicijski trener i ja smo u teretani jeli i pili i tada sam se odlučio vratiti u Eurpu. Minessoti sam rekao da me ne dovode jer ću im pokvariti atmosferu. Na kraju su me doveli i rekli da mogu otići nakon dva tjedna ako hoću. Bilo mi je super prvu godinu, ali cjielo moje NBA iskustvo je bilo katastrofalno. Poslije Detroita vrijeme sam proveo u momčadima gdje smo bili klasična banda koja je išla iz grada u grad i gubila sve utkamice. Dolaskom novog trebera u Minnesoti stigle su i svađe pa sam završio u Bostonu”, priča Miličić.

Sramotan ispad

Govoreći o nastupima za reprezentaciju rekao je kako se srami zbog snimke nastale 2007. na Europskom prvenstvu poslije poraza od Grčke kada je brutalno izvrijeđao suce.

Četnik bio i ostao

“Ne ponosim se tom snimkom. Nisam trebao sucu spominjati obitelj. Ali da nas je pokrao, pokrao je, i to je sramota. Bila je to ključna utakmica i nevjerojatna krađa. Kada danas to gledam… i ja imam djecu i da meni netko nešto tako kaže iščupao bih mu grkljan. Jako sam pogriješio”, poručuje veliki štovatelj popa Momčila Đujića i četničkog pokreta.

“Ljudi imaju svoje mišljenje o meni na temelju onoga što pročitaju ili negdje vide. Vide da ja napijam četnika. Pa što, ja sam četnik i uvijek ću biti četnik. Ljudima treba ispušni ventil. Netko drugi kad se napije rakije nitko ga ne slika i onda je to ok. A kad sam ja u pitanju kažu vidi seljaka. Mislim da u duši i jesam seljak…”, rekao je između ostalog Miličić.