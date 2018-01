ISLANDSKI NOVINAR NE MOŽE SE NAČUDITI HRVATIMA: ‘Jednom sam vidio Balića da to radi. Poslije bi s pola snage pospremio sve u džep’

Hrvatska rukometna reprezentacija od 20:30 s Islandom igra drugu utakmicu grupne faze Europskog prvenstva.

Islandski novinar Henry Birgir Gunnarss objavio je na dan utakmice s Hrvatskom reportažu iz Splita u kojoj je ponajviše pažnje posvetio, kako on smatra, zaostaloj navici stanovnika ali i sportaša.

“Hrvatska je veličanstvena sportska nacija, ali dolazak u Hrvatsku vratio me desetljećima unatrag. Ne samo da su u toj zemlji svi pušači nego su tamo izrazito svjesni potreba pušača. Nema naznaka da ta nacija pokušava smanjiti broj pušača. Jako je teško i zamorno pronaći restoran u kojem se ne puši. Moji roditelji su pušili dok sam odrastao i mislio sam da sam s tim završio”, počinje tekst.





“Ono što je nevjerojatno je koliko hrvatskih sportaša puši. Nije neuobičajeno vidjeti veliki broj hrvatskih igrača kako piju kavu i puše cigarete. Ne zaboravimo, hrvatska je veličanstvena sportska nacija. Dok sam dolazio ovdje čitao sam o velikim uspjesima njihovih momčadi i sportaša. Ovo je velika sportska nacija”, navodi te nastavlja.

Balić ga šokirao

“Jednom sam vidio njihovu veliku rukometnu zvijezdu Ivana Balića kako puši!!! U to je vrijeme bio najbolji igrač na svijetu. Nevjerojatan talentiran. Izašao bi s pola snage na parket i onda bi sve pospremio u džep. To je bilo uvredljivo. Uvijek je blistao i pobrinuo bi se da Hrvatska pobijedi. On je jedan od genijalca koje ste voljeli mrziti. Naši dečki nekoliko su puta stradali od njega. To je bilo prilično iritantno”, piše islandski novinar pa najavljuje susret.

“Hrvatska ima toliko dobre sportaše da rijetko kada očekujem pobjedu protiv njih. Sada 11 tisuća navijača stoji iza njih. Ne očekujem pobjedu, ali nadam se da će dečki odigrati dobru utakmicu. Velika je razlika između dviju zemalja, unatoč pobjedi naše nogometne momčadi. Bilo bi odlično kada bi me iznenadili”.