INTERU REKORDNA POBJEDA SEZONE: Icardi i Banega ‘hat-trickom’ napunili Atalantinu mrežu

Nogometaši Intera naumili su protiv Atalante upisati najuvjerljiviju pobjedu sezone, momčad Stefana Piolija slavili su sa 7:1 u 28. kolu Serie A. Da stvar bude još gora po goste iz Bergama, ne radi se o momčadi s dna ljestvice, bio je to sudar izravnih suparnika za plasman u Europu, a Inter je pobjedom preskočio Atalantu, ali i Lazio probivši se na četvrto mjesto Serie A.

Već u prošlom kolu, Interovi strijelci bili su raspoloženi, kad su s 5:1 svladali Cagliari u gostima. Posljednji put Inter je suparniku zabio sedam golova prije četiri godine, kad je sa 7:0 svladao Sassuolo.

Domaćin je odigrao fantastičnu utakmicu, sasvim sigurno najbolju ove sezone. Inter je već u prvom poluvremenu zabio pet golova, a potom u nastavku je zabio još dva.

Inter Milan 7-1 Atalanta FT: Shots on target: 8-3

Chances created: 7-7

Icardijev hat-trick u manje od deset minuta

Sad je argentinski napadač Mauro Icardi do “hat-tricka” došao u manje od deset minuta, zabio je u 17., 23. i 26. minuti. Drugi gol je postigao iz jedanaesterca. Pridružio mu se sunarodnjak Ever Banega golovima u 31., 34. i 68. minuti, to mu je prvi “hat-trick” u karijeri, a među Interove strijelce upisao se i Roberto Gagliardini (52.). Strijelac za goste iz Bergama bio je Remo Freuler (42).

Ivan Perišić je igrao za Inter do 82. minute, dok Marcelo Brozović nije nastupio.