INTERU REKORDNA POBJEDA SEZONE: Icardi i Banega ‘hat-trickom’ napunili Atalantinu mrežu

Nogometaši Intera naumili su protiv Atalante upisati najuvjerljiviju pobjedu sezone, momčad Stefana Piolija slavili su sa 7:1 u 28. kolu Serie A. Da stvar bude još gora po goste iz Bergama, ne radi se o momčadi s dna ljestvice, “nerazzurri” će ovom pobjedom preskočiti Atalantu na petom mjestu tablice.

Već u prošlom kolu, Interovi strijelci bili su raspoloženi, kad su s 5:1 svladali Cagliari u gostima. Posljednji put Inter je suparniku zabio sedam golova prije četiri godine, kad je sa 7:0 svladao Sassuolo.

Icardijev hat-trick u manje od deset minuta

Sad je argentinski napadač Mauro Icardi do “hat-tricka” došao u manje od deset minuta, zabio je u 17., 23. i 26. minuti. Drugi gol je postigao iz jedanaesterca. Pridružio mu se sunarodnjak Ever Banega golovima u 31., 34. i 68. minuti, to mu je prvi “hat-trick” u karijeri, a među Interove strijelce upisao se i Gagliardini (52.).





Počasni gol za goste zabio je Freuler u 42. minuti. Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić je odigrao svih 90 minuta, dok je Marcelo Brozović, koji je pauzirao zbog ozljede stopala, ostao na klupi.