SENZACIJA NA SLJEMENU! Startni brojevi 21 i 45 na prvom i trećem mjestu, Ivica ostao bez druge vožnje

Najbolji hrvatski skijaš Ivica Kostelić u prvom laufu u cilj je ušao s pedesetim vremenom. To znači da hrvatski as nije uspio izboriti drugu vožnju. Na kraju je Kostelić završio na 52. mjestu jer su Šveđanin Jens Biggmark i Talijan Tommaso Sala do kraja prve vožnje odvozili bolje od njega. Austrijanac Feller potpuno neočekivano drži vodeću poziciju.

Najbolji hrvatski skijaš Ivica Kostelić odvozio je možda i svoju posljednju utrku na Sljemenu. Ivica je prvu vožnju odradio bez prevelike pogreške. Odvozio je tehnički dobro, bez previše odklizavanja, ali ono što je kumovalo njegovom ulasku u drugu vožnju je – brzina.

Kostelić odvozio presporo

Naime, Ivica je odvozio sporo, presporo za drugu vožnju. Na kraju je u cilj ušao s vremenom 1.02:07, što je 3,94 sekunde slabije vrijeme od vodećeg Manuela Fellera (58.13) koji je kreirao apsolutnu senzaciju prve vožnje na Sljemenu (startao s rednim brojem 21). Očito su se problemi s koljenom za pokazali prevelikom preprekom za Ivicom.

Kao drugi u cilj ušao je Francuz Julien Lizeroux s vremenom 58.18, odnosno 5 stotinki slabijim vremenom od vodećeg Fellera, dok je Amerikanac Mark Engel prvu vožnju završio kao treći s vremenom 58.41 i tako iznenadio svojim nastupom jer je startao s brojem 45.

Hrvati bez 2. vožnje: Istok Rodeš 33., Elias Kolega 41., Matej Vidović 48., Ivica Kostelić 52., William Vukelić 53., Filip Zubčić DNF pic.twitter.com/O5tXAmWFUI — HRT Sport (@HRTsport) January 5, 2017

Možda i posljednja utrka na Sljemenu

To bi značilo da je legendarni hrvatski skijaš odvozio možda i svoju posljednju utrku na Sljemenu. Što se tiče ostalih naših skijaša, vrijedi istaknuti kako je Matej Vidović nastupio sa startnim brojem 42 i u cilj je ušao kao 36.

Hrvati vez druge vožnje

Istok Rodeš koji je imao startni broj 47 zauzeo je 31. mjesto i ostao bez druge vožnje s 1.67 sekundi zaostatka za vodećim. Elias Kolega zauzeo je 40. mjesto s 1.98 sekundi zaostatka za vodećim i niti on neće vidjeti drugi lauf. Filip Zubčić nije uspio završiti prvu vožnju zbog izletavanja sa staze, a posljednji hrvatski predstavnik, debitant William Vukelić, nakon velike pogreške i izlijetanja ušao je u cilj s 9,06 sekundi zaostatka za vodećim.

Druga vožnja počinje u 18 sati. Iako neće biti Hrvata, publiku na Sljemenu očekuje pravi spektakl u borbi za najviša mjesta jer čak 18 skijaša zaostaje manje od jedne sekunde za vodećim Fellerom.

UŽIVO:

16.07 – 1.02:07 – Vrijeme je Ivice Kostelića. To znači da je Ivica odvozio tek pedeseto vrijeme. Iako nije napravio niti jednu preveliku grešku, jednostavno je bio previše spor. Ušao u cilj s 3,94 sekunde. Sljeme je poludjelo, ali ništa od drugog nastupa za našeg skijaša koji je možda odvozio i svoj posljednji slalom na Sljemenu.

16.06 – Elias Kolega je ušao u cilj na 40. mjestu.

15.56 – Kakva šteta, svjetski juniorski prvak Istok Rodeš ušao je u cilj na 31. mjestu s +1.67 sekundi zaostatka.

15.53 – Nevjerojatno! Amerikanac Mark Engel je sa startnim brojem 45 došao do trećeg mjesta! Ima 28 stotinki zaostatka.

15.49 – Prvi od Hrvata se spustio Matej Vidović s brojem 42. U cilj je ušao na 36. mjestu.

15.42 – Dobar nastup Slovaka Adama Žampe koji je došao do 16. mjesta sa zaostatakom manjim od sekunde.

15.39 – Robin Buffet je sa startnim brojem 31 imao vrlo dobar prolaz, ali jedna velika pogreška ga je skupo koštala i ušao je u cilj na 26. mjestu.

15.34 – Japanac Naoki Yuasa je došao do solidnog 13. mjesta.

15.30 – Nema posebno dobrih rezultata u zadnjih nekoliko nastupa.

15.20 – Kakva senzacija na Sljemenu! Austrijanac Manuel Feller je sa startnim brojem 21 i uz gomilu pogrešaka preuzeo prvo mjesto s pet stotinki prednosti!

15.16 – Zaredala su se ispadanja, izvan staze je i Jean-Baptiste Grange.

15.13 – Ni Francuz Muffat-Jeandet nije uspio okončati prvi lauf.

15.10 – Austrijanac Digruber je prvi koji nije uspio završiti vožnju.

15.09 – Snijeg na Sljemenu sve jače pada, a magla je sve gušća tako da su i zaostaci sve veći.

15.07 – Alexis Pinturault je u cilj ušao kao osmi sa 63 stotinke zaostatka.

15.04 – Švicarac Yule odradio je dobar posao i dijeli četvrto mjesto s Kristoferssenom.

15.02 – Austrijanci Michael Matt i Marco Schwarz su zauzeli šesto i sedmo mjesto.

14.59 – Kakva senzacija. Francuski veteran Julien Lizeroux (37) preuzeo je vodstvo s 33 stotinke prednosti pred Hirscherom.

14.57 – Kakva gužva na vrhu. Norvežanin Henrik Kristoffersen zaostao je samo tri stotinke za Hirscherom i zasjeo na treće mjesto.

14.55 – Najbolji skijaš današnjice Marcel Hirscher preuzeo je vodstvo! Bio je samo stotinku brži od Talijana.

14.53 – Nijemac Felix Neureuther ima samo 13 stotinki zaostatka za Mölggom.

14.51 – Imamo novog vodećeg, to je Talijan Manfred Mölgg koji je bio brži 51 stotinku od Horošilova.

14.49 – Stefano Gross je u cilj ušao sa zaostatkom od 38 stotinki za Horošilovim, a još slabiji je bio Andre Myhrer (+0.40).

14.45 – POČELA JE UTRKA. Horošilov je prvi na stazi. Prošao ju je u vremenu 59.03.

14.41 – Prvu stazu postavio je američki trener. Radi se o jednom od najduljih slalomskih staza u Svjetskom kupu.

14.40 – Sve je spremno za početak utrke. Snježnu kraljicu za skijaše otvorit će Rus Aleksander Horošilov.

14.23 – Šestorica hrvatskih skijaša nastupit će danas na Sljemenu, a prvi će se niz stazu spustiti Matej Vidović s brojem 42.

NAJAVA:

Kostelić će u četvrtak osmi put predvoditi hrvatske skijaše na sljemenskom ‘Crvenom spustu’, a do sada je tri puta bio drugi (2008, 2009, 2011), a jednom treći (2012).

“Nadam se da će utrka biti dobra i da će staza izdržati i do visokih startnih brojeva,” rekao je u srijedu Ivica dodavši: “U jakom smo sastavu i dobroj formi i mislim da imamo priliku za dobre rezultate. Ne mogu reći je li ovo moja posljednja utrka na Sljemenu, ali sigurno nije posljednja u Svjetskom kupu. Volio bih voziti do Zimskih olimpijskih igara sljedeće godine, i nadam se da će me zdravlje poslužiti kako bih tamo mogao biti dobar”.

Uz najuspješnijeg hrvatskog skijaša na startu slaloma bit će još pet hrvatskih predstavnika Filip Zubčić, Istok Rodeš, Matej Vidović, Elias Kolega i William Vukelić.

Vidović ima startni broj 42, Rodeš 47, Kolega 60, Zubčić 66, a Vukelić 72.

Horošilov startab prvi

Ruski skijaš Aleksandar Horošilov prvi će startati na sutrašnjem slalomu Svjetskog kupa na Sljemenu nakon što je izvukao startni broj 1 na svečanosti izvlačenja brojeva na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu.

Nakon Horošilova iz startne kućice na Sljemenu krenut će Talijan Stefano Gross i Šveđanin Andre Myhrer, startni broj 4 izvukao Talijan Manfred Moelgg, kao peti će startati Nijemac Felix Neureuther, a kao šesti i sedmi oni ponajbolji- ukupni pobjednik Svjetskog kupa Austrijanac Marcel Hirscher i prošlogodišnji najbolji slalomaš svijeta Norvežanin Henrik Kristoffersen.

Skijaši su po prvi puta u povijesti Svjetskog kupa na izvlačenje brojeva doskijali stazom od Bakačeve ulice do Manduševca.

STARTNI BROJEVI:

1. Aleksandar Horošilov (Rus)

2. Stefano Gross (Ita)

3. Andre Myhrer (ŠVE)

4. Manfred Moelgg (Ita)

5. Felix Neureuther (Njem)

6. Marcel Hirscher (Aut)

7. Henrik Kristofferse (Nor)…

42. MATEJ VIDOVIĆ (HRV)

47. ISTOK RODEŠ (HRV)

60. ELIAS KOLEGA (HRV)

62. IVICA KOSTELIĆ (HRV)

66. FILIP ZUBČIĆ (HRV)

72. WILIAM VUKELIĆ (HRV)…