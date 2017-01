UŽIVO: IDEMO, IVICA! Novi spektakl u Zagrebu, Kostelić na oproštaju od Sljemena traži senzaciju

Najbolji hrvatski skijaš Ivica Kostelić na slalomu Svjetskog kupa na Sljemenu startat će s brojem 62. Tekstualni prijenos utrke pratite na Net.hr-u.

Kostelić će u četvrtak osmi put predvoditi hrvatske skijaše na sljemenskom ‘Crvenom spustu’, a do sada je tri puta bio drugi (2008, 2009, 2011), a jednom treći (2012).

“Nadam se da će utrka biti dobra i da će staza izdržati i do visokih startnih brojeva,” rekao je u srijedu Ivica dodavši: “U jakom smo sastavu i dobroj formi i mislim da imamo priliku za dobre rezultate. Ne mogu reći je li ovo moja posljednja utrka na Sljemenu, ali sigurno nije posljednja u Svjetskom kupu. Volio bih voziti do Zimskih olimpijskih igara sljedeće godine, i nadam se da će me zdravlje poslužiti kako bih tamo mogao biti dobar”.

Uz najuspješnijeg hrvatskog skijaša na startu slaloma bit će još pet hrvatskih predstavnika Filip Zubčić, Istok Rodeš, Matej Vidović, Elias Kolega i William Vukelić.



Vidović ima startni broj 42, Rodeš 47, Kolega 60, Zubčić 66, a Vukelić 72.

Horošilov startab prvi

Ruski skijaš Aleksandar Horošilov prvi će startati na sutrašnjem slalomu Svjetskog kupa na Sljemenu nakon što je izvukao startni broj 1 na svečanosti izvlačenja brojeva na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu.

Nakon Horošilova iz startne kućice na Sljemenu krenut će Talijan Stefano Gross i Šveđanin Andre Myhrer, startni broj 4 izvukao Talijan Manfred Moelgg, kao peti će startati Nijemac Felix Neureuther, a kao šesti i sedmi oni ponajbolji- ukupni pobjednik Svjetskog kupa Austrijanac Marcel Hirscher i prošlogodišnji najbolji slalomaš svijeta Norvežanin Henrik Kristoffersen.

Skijaši su po prvi puta u povijesti Svjetskog kupa na izvlačenje brojeva doskijali stazom od Bakačeve ulice do Manduševca.

STARTNI BROJEVI:

1. Aleksandar Horošilov (Rus)

2. Stefano Gross (Ita)

3. Andre Myhrer (ŠVE)

4. Manfred Moelgg (Ita)

5. Felix Neureuther (Njem)

6. Marcel Hirscher (Aut)

7. Henrik Kristofferse (Nor)…

42. MATEJ VIDOVIĆ (HRV)

47. ISTOK RODEŠ (HRV)

60. ELIAS KOLEGA (HRV)

62. IVICA KOSTELIĆ (HRV)

66. FILIP ZUBČIĆ (HRV)

72. WILIAM VUKELIĆ (HRV)…