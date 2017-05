IBRAHIMOVIĆ U POTRAZI ZA NOVIM KLUBOM: ‘Želi ostati u Engleskoj. United? Postoje i druge opcije’

Gdje će Zlatan Ibrahimović nastaviti karijeru sljedeće sezone pitanje je na koje još nije stigao odgovor. Međutim, njegov menadžer Mino Raila dao je do znanja da Šveđanin preferira ostanak u Engleskoj, ali ne nužno u Manchester Unitedu.

Legendarni 35-godišnjak prošlog je ljeta potpisao jednogodišnji ugovor s Crvenim vragovima uz opciju produljenja za još jednu sezonu, ali teška ozljeda u polufinalu Europske lige poremetila je planove.

“Postoji mogućnost da ostane, ali i da ne ostane. Razgovarali smo. Ima puno ponuda i razmislit ćemo o njima. Odlična sezona u Unitedu je iza njega i sada je na klubu da donese odluku”, kazao je menadžer.





“Želi li on ostati u Unitedu? Želi ostati u Engleskoj i to u nekom od vrhunskih klubova. Ako smatra da bi mogao imati jednu od ključnih uloga u Unitedu ostat će, ali on zna da bi mogao puno toga donijeti i drugim velikim klubovima. Razgovarat ćemo s predstavnicima Uniteda i vidjeti kakve su želje svih strana”, kazao je Raiola.

Ibrahimović je ove sezone u svom natjecanjima odigrao 46 utakmica. Uspio se upisati u strijelce 28 puta, dok je uz to namjestio još deset pogodaka.