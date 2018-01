IBRAHIMOVIĆ OTKRIO ŠTO MU JE NA DUŠI: ‘Napravio sam što nije nitko u povijesti njihovog nogometa’

“Možda misle da sam previše arogantan, ali nema veze”, rekao je Šveđanin

Fantastični Šveđanin Zlatan Ibrahimović u razgovoru za Canal+ otvorio je dušu i otkrio što mu smeta u njegovoj domovini.

Napadač Manchester Uniteda požalio se kako ga novinari u Švedskoj vrlo često napadaju zbog njegovog porijekla, odnosno prezimena Ibrahimović:

“Oni ne mogu prihvatiti da sam ja Ibrahimović. Da li me brine što me mediji u Švedskoj napadaju? Ne brine me, jer me napadaju zbog mog prezimena. Ja sam 11 puta biran za najboljeg nogometaša Švedske”, rekao je 36-godišnji napadač i dodao:



“To što sam ja napravio nije nitko u povijesti njihovog nogometa. Možda misle da sam previše arogantan, ali nema veze. Ja sam najbolji kojeg su ikad imali. Ili cijeniš ono što imaš ili ne”, rekao je Ibrahimović.