IBRAHIMOVIĆ OPLEO PO GUARDIOLI: ‘On je nezreo, meni i Mandžukiću je napravio istu stvar’

Zlatan je vrlo kratko igrao u Barceloni, a razlog je upravo Guardiola

U razgovoru za Sky Sport Italia, Zlatan Ibrahimović prisjetio se svoje epizode u Barceloni koja nije dugo trajala, ali nije bila niti bajna. Šveđanin je u katalonski klub stigao iz Intera 2009. godine, a nakon samo godinu dana karijeru je nastavio u Milanu.

‘Muškarac rješava svoje probleme’

“Barcelona je te godine osvojila Ligu prvaka i željeli su me. Bilo mi je teško napustiti Inter jer sam imao dobar odnos s Morattijem. Maxwell je također otišao u Barcu tada i rekao sam mu ‘Dajem ti svoje kopačke, ponesi ih u Barcelonu neka me čekaju zagrijane9. Nakon dva dana sastali su se čelnici Intera i Barce i dogovorili sve za 20 minuta. Mino me nazvao i rekao da je sve završeno. Na Nou Campu je bilo 70.000 navijača i ne mogu opisati kako sam se osjećao.”, rekao je Zlatan, a prenosi Goal.

No onda se dogodilo nešto što je utjecalo na njegovu odluku da napusti Barcu, a smatra da se isto dogodilo i našem Mandžukiću:



“Dobro sam počeo, to je bila momčad iz snova s Messijem, Xavijem, Iniestom, Henryjem i Dani Alvesom. A onda je Guardiola odlučio mijenjati taktiku. Ostao sam na klupi, a on nije želio pričati sa mnom. Otišao sam jer nisam htio da me netko pravi budalom. Vidio sam kasnije da je isto uradio Eto’ou i Mandžukiću. Nije on najgori trener s kojim sam radio, ali je vrlo nezreo. Muškarac rješava svoje probleme”, odrješio je zaključio Ibra.