I SLJEMENSKI POBJEDNIK ZAVRŠIO RAZBIJENE KRUNE: ‘Pavlek ju je pretvorio u tisuće komadića kristala’

Na kraju službene konferencije za medije postavljeno mu je isto pitanje, kao i pobjednici od dan prije.

Austrijanac Marcel Hirscher po četvrti je put bio najbrži na sljemenskom Crvenom spustu i došao do svoje 50. pobjede u Svjetskom kupu, kojom se izjednačio s Talijanom Albertom Tombom na trećem mjestu ljestvice najsupješnijih skijaša svih vremena, a nakon tijesne pobjede zahvalio je svima koji su sudjelovali u pripremi utrke jer su “uspjeli stvoriti gotovo savršene uvjete”, unatoč toplom vremenu za ovo doba godine.

“Sad sam prilično umoran. Teško je shvatiti što znači doći do 50 pobjeda. Treba vam vremena da nabrojite svih 50. Jako sam ponosan na to. S druge strane, vrlo sam zahvalan što sam svo ovo vrijeme bio zdrav, što su moje tijelo i moja glava prihvatili igrati ovu igru sa mnom već deset godina, koliko sam u Svjetskom kupu”, prokomentirao je Hirscher činjenicu da je upravo na Sljemenu došao do 50. pobjede te mu sad još samo četiri nedostaju kako bi se izjednačio sa sunarodnjakom Hermannom Maierom koji je drugi na ‘vječnoj listi’.



Jedino na Sljemenu ima četiri pobjede

“Četiri utrke, to se ne čini tako mnogo. No, morate pobijediti u četiri utrke. U ovom trenutku je najvažnije sretno doputovati u Adelboden i onda tamo jako dobro skijati. Nakon toga slijedi Wengen, Kitzbuehel, Schladming, Garmisch, Stockholm… Mnogo je utrka pred nama. Sjajno je biti u ovoj poziciji i imati mogućnost za nove pobjede.”

Sljemenski Crveni spust postao je prvo mjesto na kojem je sjajni Austrijanac stigao do četiri slalomske pobjede, a četvrtu će uskoro loviti i u Adelbodenu. No, Sljeme ima posebno mjesto u njegovom srcu zbog ugođaja, ali i zbog ljudi koji se svake godine trude skijašima stvoriti optimalne uvjete za natjecanje.

“Ovo je jedinstvena utrka, dosta različita od svih ostalih. Moram zahvaliti svima koji sudjeluju u organizaciji i pripremi utrke. Kad je temperatura pet ili više stupnjeva, to nisu baš najbolji uvjeti za utrku. No, organizatori su uspjeli stvoriti gotovo savršene uvjete. Lijepo je biti ovdje.”

Uskoro OI

Ovo mu je već peta ovosezonska pobjeda, treća uzastopna u slalomu, u kojoj je gotovo stvorio auru ‘nepobjedivog’.

“Ako pobijediš s pet stotinki prednosti, onda si stvarno ‘nepobjediv’. Ovo je bila sreća. Sva trojica koji smo bili na pobjedničkom postolju bili smo jednako brzi. Sjećam se prošle sezone, kad sam ja često bio tako blizu pobjednicima. Svi su mi tada govorili da će se sve to vratiti, da će jednom stotinke biti i na mojoj strani. Nisam ih shvaćao, ali sada vidim da su bili u pravu. U ovom trenutku sreća je na mojoj strani. Dobro je biti u mojoj poziciji, jer su stotinke stvarno na mojoj strani.”

Hirscher tvrdi da svi ovi uspjesi neće biti nikakva prednost za mjesec dana, kad se skijaši krenu boriti za olimpijska odličja u Pjongčangu.

“Bolje je biti u ovoj poziciji, nego biti na začelju. No, na olimpijskim igrama nije važno koliko si do tada ostvario pobjeda, koliko imaš Globusa, koliko imaš medalja. Nitko o tome ne razmišlja kad se nađe u startnoj kućici, a pogotovo ne nakon što prođe ciljem. To su nove utrke.”

Razbijena kruna

Još nije donio konačnu odluku za koje će olimpijske medalje konkurirati.

“Odluku ću donijeti neposredno prije Olimpijskih igara. Moguće je da nastupim u kombinaciji, slalomu, veleslalomu i ekipnom natjecanju, a možda samo u tehničkim disciplinama. Ako bude mjesta, možda i u spustu, a možda i u superveleslalomu. To je veliki izazov.”

Na kraju službene konferencije za medije postavljeno mu je isto pitanje, kao i pobjednici od dan prije, Amerikanki Mikaeli Shiffrin: jesu li sve krune koje je osvojio na Sljemenu u jednom komadu?

“Nakon utrke sam posjetio VIP šator, gdje je veliki šef Vedran (Pavlek) čestitao mom koordinatoru za medije Stefanu tako što ga je udario po ramenu, a kruna je u tom trenutku ispala iz kutije i pretvorila se u tisuće komadića kristala. Dvije ili tri krune su slomljene, ali radi se doista o filigranskom radu. Sjajne su kao trofej, ali ne sjedim kod kuće s njom na glavi dok gledam televiziju. No, slike s krunom doista sjajno izgledaju”, zaključio je Hirscher i zaputio se prema novim izazovima i novim pobjedama.