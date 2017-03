I FRANCUZI SE KLANJAJU LUKI MODRIĆU: ‘Real je nazamisliv bez hrvatskog genijalca’

Gotovo pet godina je prošlo otkako je Luka Modrić stigao u Real Madrid.

S klubom je osvojio sve trofeje, a u utorak navečer bit će jedan od ključnih igrača u momčadi Zinedinea Zidanea u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka protiv Napolija.

Povodom toga francuski Goal.com objavio je poduži tekst o hrvatskom nogometašu u kojem hvale Vatrenog.

Prisjetili su se tako kako je u Madrid došao na inzistiranje Jose Mourinha iako predsjednik Florentino Pereza nije bio sklon toj ideji.



“Samo deset minuta protiv Barcelone u Superkupu bilo je dovoljno da pokaže svoj talent i uvjeri sve da Real nije pogriješio što ga je doveo”, piše Goal.

Gol na Old Traffordu

Napominju i kako je poslije težeg starta zbog propuštenih priprema na kraju dobio veću ulogu, a miljenik navijača postao je nakon fantastičnog gola Manchestre Uniteda na Old Traffordu.

“To mi je najvažniji pogodak u karijeri”, svojedobno je govorio Modrić.

Četiri godine nakon toga postao je nezamjenjiv.

“Ključni je igrač i bez njega je igra Reala nezamisliva. Daje ritam igri, oduzima lopte, viče na suigrače i svima je primjer”, piše Goal.

“Lamartineovi stihovi ‘kada taj jedini nedostaje, isto je kao da i nikoga nema’ najbolje opisuje odnos Reala i Modrića. Također, oni jasno ilustriraju kako je Ralu bez njegovog gospodara igre”, napominju pa za primjer daju razdoblje u sezoni 2014.-2015. kada nije igrao tri mjeseca.

Nezamjenjiv

Imala je do tada Ancelottijeva momčad 22 pobjede u nizu, a onda je postalo jasno koliko je Modrić važan.

“Bez hrvatskog genijalca to nije bila ista momčad. Nitko ne može preuzeti njegovu ulogu”, piše Goal te nastavlja.

“S 31 godinom Mourinhov ‘hir’ nikada kao do sada nije pokazao da je jedan od najboljih veznjaka na svijetu te da je njegov doprinos o obrani i napadu bez premca. To pokazuju i brojke iz ove sezone. Protiv Barcelone imao je 92,5 posto točnih dodavanja te osama oduzetih lopti. Bez njega Realova igra vrti se u krug, kao s Valencijom i Las Palmasom. Momčad bez njega nema balansa te je ogromna rupa između BBC-a i obrane jer on povezuje sve linije”.

Statistika govori da je s Modrićem u sastavu Real slavio u 18 od 25 uatkmica te je upisao četiri remija i tri poraza te su na 72 posto pobjeda. S druge strane u 17 utakmica bez njega, Real je ubilježio devet pobjeda, četiri remija i četiri poraza, za samo 53 posto pobjeda.