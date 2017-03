I BILIĆ NE MOŽE DOĆI SEBI ZBOG BARCE: ‘Kako je to moguće, pa u posljednjim minutama možeš napraviti samo jednu stvar’

Veliki preokret Barcelone u osmini finala Lige prvaka protiv PSG-a s oduševljenjem je dočekao i hrvatski stručnjak Slaven Bilić.

Uoči subotnjeg ogleda West Hama i Bournemoutha poručio je kako Barcelonin nevjerojatan povratak može poslužiti i njegovim igračima kao inspiracija u teškim trenucima tijekom susreta.

“Bila je to sjajna utakmica koju mogu iskoristiti tijekom razgovora s igračima. I to ne samo zbog načina na koji je igrala Barcelona, nego i zbog igre PSG-a. Bilo je to nevjerojatno iskustvo. Jedina stvar koju možete napraviti u posljednjim minutama je izmjena igrača. Utakmice poput ove uobičajeno imaju sporiji ritam na početku, ali ono ludilo je nemoguće zaustaviti”, kazao je Bilić pa je nastavio.



“Na travnjaku morate imali vođe da to zaustave, ako ste PSG, ili napraviti ono što je Neymar napravio. Takva utakmica mora vam staviti osmjeh na lice. Ona je bila sve ono od čega se sastoji nogomet. Kvaliteta, sjajni golovi…Uvijek govorimo da utakmica ni gotova do posljednjeg sučeva zvižduka i ova utakmica je to dokazala”, rekao je Bilić.

“S jedne strane bilo je tu puno vrhunskih igrača, ali s druge moglo se vidjeti i kako se takvi igrači s puno iskustva u Ligi prvaka i mnoštvom velikih utakmica iza njih raspadaju pod tolikim pritiskom u posljednjih pet minuta. To je nevjerojatno”, završio je.