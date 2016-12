FILIP HRGOVIĆ OSVOJIO BRONCU: Svjetski prvak još je jednom bio nesavladiva prepreka za našeg boksača

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović nije se uspio plasirati u finale Olimpijskih igara.

Tony Yoka je bio bolji u prve dvije runde, Hrgović u trećoj no to nije bilo dovoljno za slavlje i ulazak u finale. Bila je to repriza njihove bore sa svjetskog prvenstva u Dohi kada je Francuz također pobijedio na bodove u četvrtfinalu.

Francuz Tony Yoka, amaterski svjetski prvak i čovjek koji ga je već ranije dva puta porazio u međusobnim borbama, dobio je ovaj meč na bodove 1-2. Filip Hrgović je dosta boksački sporo otvorio meč protiv Yoke, boksača koji je na okruglih 2 metra, znači 2 centimetra viši od Hrgovića.

Lijeva ruka u prvoj rundi je malo radila

Lijeva ruka Hrgovića dosta je sporo radila, a Yoka je odmah na početku, u prvih 15 sekundi, zadao dva čista direkta Hrgoviću u lice. Nakon toga, Francuz je nastavio biti aktivniji, Hrgović kao da je u toj prvoj rundi bio malo uspavan, rezerviran i to ga je na kraju koštalo olimpijskog finala.

U drugoj rundi, Hrgović je počeo boksati aktivnije, ozbiljnije, ali nije nikako uspio probiti čvrsti gard Francuza koji je znao da bodovno vodi i samo je rutinski odrađivao borbu. Hrga je serijama udaraca pokušao otvoriti Yoku, ali nije u tome uspijevao.

Treća runda bila je Hrgovićeva najbolja

Treća runda je bila ona najbolja za Hrgovića. Hrvatski boksaš krenuo je na sve ili ništa, znajući da mu je za olimpijsko finale potreban samo i isključivo nokaut. Ali Yoku na kraju nije uspio nokautirati, iako Francuzu u tim trenucima, zadnjih minutu i pol mije bilo biti malo svejedno. Na njegovom licu bilo je vidljivo kako jedva čeka da završi borba. Posljednjim gongom u borbi, bilo je jasno kako je Hrgović ostao bez finala, finala koji je tako jako želio.

U Riju Hrga ostvario dvije pobjede i jedan poraz

Hrgović je na putu do bronce u 1. kolu bio slobodan, u osmini finala je jednoglasnom odlukom sudaca svladao Turčina Alija Erena Demirezena, a potom je u četvrtfinalu tehničkim nokautom porazio Kubanca Leiniera Peru.

Pogledaj fotogaleriju

Hrgoviću ostaje utjeha da je osvojio prvu boksačku olimpijsku medalju za Hrvatsku od samostalnosti, a postao je i četvrti Hrvat s osvojenim odličjem u boksu, nakon zlata Mate Parlova iz Muenchena 1972. i Antona Josipovića u Los Angelesu 1984., te bronce Damira Škare iz Seula 1988. Sve te medalje osvojene su u poluteškoj kategoriji.

Najbolji rezultat od samostalnosti na OI dosada je bilo četvrtfinale Stipe Drviša iz Atlante 1996. također u poluteškoj kategoriji.