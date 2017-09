HRVATSKOJ TEŽAK SUPARNIK U DAVIS CUPU: Kanađani predvođeni Raonicem prijete Čiliću i društvu

U prvom kolu Svjetske skupine Davis Cupa za 2018. godinu, koji je na rapsoredu od 2. do 4. veljače, Hrvatska će ugostiti Kanadu, odlučeno je na izvlačenju u Londonu.

Kao jedan od osam nositelja Hrvatska je imala povlašten status uoči ždrijebanja, što znači da nije mogla igrati protiv bilo koje od postavljenih reprezentacija, no unatoč tome izvukla je vrlo teškog suparnika.

“Atraktivno, ali teško”, rekao je izbornik hrvatske reprezentacije Željko Krajan.

“Kanađani su vrlo jak suparnik ako će igrati u najjačem sastavu. Tu su Milos Raonic, mladi Denis Shapovalov, vjerojatno Nestor i Pospisil kao odličan par… Sigurno jedan od najtežih protivnika koje smo mogli dobiti. Naša prednost bit će domaći teren”, dodao je pa je progovorio o podlozi na kojoj bi se moglo igrati.



“Još je rano da se o tome govori. Vjerojatno nećemo ići na to da podloga ne odgovara njima, nego ćemo odabrati ono što nama najviše paše. Razgovarat ćemo o tome i odlučiti”, rekao je Krajan.

Prvi reket Kanađana je Milos Raonic, lanjski finalist Wimbledona i trenutno jedanaesti igrač svijeta, no zbog ozljede zapešća lijeve ruke nije igrao od početka kolovoza i turnira u Montrealu. Uz njega, jaka snaga ekipe je 18-godišnji Denis Shapovalov, 51. na ATP listi i jedan od najperspektivnijih tenisača uopće. Nedavno se na US Openu iz kvalifikacija probio do četvrtog kola, odnosno osmine finala.

“Vidjet ćemo kako će se razvijati situacija s Raonicem. S njim i bez njega to nije ista momčad. Koliko se sjećam, on ni ove ni prošle godine nije igrao za reprezentaciju”, dodao je Krajan.

Načelno, odluka o mjestu domaćinstva bit će donešena do kraja studenog. Pobjednik susreta Hrvatska – Kanada će od 6. do 8. travnja igrati protiv boljeg iz susreta Kazahstan – Švicarska.

Prošlog vikenda Kanada je, inače, u kvalifikacijama za Svjetsku skupinu rezultatom 3:2 svladala Indiju, a osim Shapovalova (osvojio dva boda) i para Nestor, Pospisil u sastavu je bio Brayden Schnur, 208. igrač svijeta.

Parovi prvog kola:

Francuska – Nizozemska

Japan – Italija

Španjolska – Velika Britanija

Australija – Njemačka

Kazahstan – Švicarska

Hrvatska – Kanada

Srbija – SAD

Mađarska – Belgija.