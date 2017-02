HRVATSKI REKORDER ZA NET.HR: ‘Plače mi se kad vidim kako mladi odlaze iz Slavonije, želim inspirirati ljude da uspiju u svojoj zemlji’

Hrvatski atletičar Ivan Horvat prošlog je vikenda na mitingu u Beogradu postavio novi državni rekord u skoku s motkom, 5,72 njegov je novi najbolji rezultat. Za dva je centimetra popravio rekord s Hanžeka, a za čak devet rekord iz dvorane.

Sjajna je to najava za nadolazeće Europsko dvoransko prvenstvo koje se od 3. do 5. ožujka održava u Beogradu.

‘Odmah osjetio da će biti dobar dan’

“Bio sam spreman. Sjajno sam se osjećao od prvog skoka, odmah sam vidio da će biti dobar dan. Presretan sam zbog rezultata”, kazao je Ivan Horvat u razgovoru za Net.hr.

Sezona je tek počela, zanimalo nas je koliko bi 22-godišnji Osječanin mogao preskočiti ove godine.



“Ne volim govoriti o brojkama, to je zid, prepreka. Vrijedim minimalno koliko sam skočio na zadnjem natjecanju, a maksimalno… tko to zna. Zašto već na sljedećem natjecanju ne bih mogao skočiti još bolje. Ne mogu reći brojku.”

Balkanijada test za Europsko prvenstvo

Sljedećeg vikenda Horvat će ponovno u Beograd, na Balkanijadu, koja će u Kombank Areni biti testno natjecanje za EP. Iako nema toliko olimpijskih i svjetskih medalja kao hrvatski atletičari, Srbija puno više ulaže u “kraljicu sportova” od Hrvatske koja još čeka na prvu atletsku dvoranu.

“To je sjajna situacija za nas koji ćemo nastupiti na Balkanijadi, jer ćemo imati priliku osjetiti dvoranu, ozračje uoči velikog natjecanja. Što se tiče ulaganja u atletiku, radimo najbolje s onim što imamo, mi sportaši smo takvi da uvijek izvučemo najbolje iz svega. Za sada nama atletičarima dobro ide. Nije nas još ništa zaustavilo. Znam da se čelnici saveza trude koliko mogu, ne mogu nikome ništa zamjeriti. Nećemo se žaliti”, dodao je Horvat.

Sa 23 godine najuspješniji je osječki sportaš i jedan od simbola Slavonije, dijela Hrvatske iz kojeg danas, nažalost, zbog nedostatka posla, odlaze mnogi mladi ljudi.

‘Želio sam ostati u gradu koji volim više od ičega’

Horvat je suprotni primjer, odlučio je ostati u Osijeku i tu graditi karijeru kako bi postao jedan od najboljih motkaša na svijetu.

“Želio sam ostati u gradu koji volim više od ičega i inspirirati ljude da uspiju ovdje, u svojoj zemlji, u svom gradu. Napravili smo čudo gdje se čudo ne može napraviti. Plače mi se kad vidim da mladi iz Slavonije odlaze u inozemstvo. To je moj dio Hrvatske koji najviše volim, gdje sam rođen, odrastao, gdje dišem. Uvijek mi je žao kad mladi odlaze, to je jako teška tema, nadam se da ćemo ući u neka bolja vremena. U sportu se trudimo nešto promijeniti, ne bih volio da sportaši misle da moraju otići kako bi uspjeli. Ja tu želim ostati i inspirirati ljude da vjeruju u sebe, pokazati im da s pametnim radom ništa nije nemoguće”.

Pa niti medalja na nadolazećem Europskom prvenstvu. Ove sezone Horvat ima deveti rezultat na svijetu, najbolji je Poljak Piotr Lisek s preskočenih šest metara.

‘Ja sam si jedina konkurencija’

“Ja sam si jedina konkurencija, tako gledam na natjecanje. Ne razmišljam o drugim skakačima. Na najtecanje idem kao pojedinac, imam letvicu ispred sebe, idem po dobar skok, idem pobijediti sebe, svoj rezultat. Nwmam kontrolu nad drugim skakačima, ne znam što oni rade. Imam kontrolu nad svojim tijelom. Kad dođem na zaletište samo trebam ostati mirne glave. Dobro sam ušao u sezonu, vjerujem da ću napraviti dobar rezultat.”

Osim što trenira tijelo, Horvat kao i većina vrhunskih sportaša radi i sa psihologom.

“Radim s Anom Kotzmuth i Igorom Čerenšekom koji su moji mentalni treneri i puno mi pomažu. Radim vježbe disanja i vizualizacije koje mi pomažu pri opuštanju i koncentraciji. Kad dođem na natjecanje, sad sam drugačiji. Promijenili smo ciljeve i stav. Vjerujem da je ovo pravi početak karijere koja bi trebala biti dosta bogata.”

Prije pet godina na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Barceloni, na postolju su redom bili budući olimpijski pobjednik Thiago Braz Da Silva, Ivan Horvat osvojio je srebro, a broncu budući svjetski prvak Shawnacy Barber.

Iako bi se moglo zaključiti da je Horvatu bilo teško gledati vršnjaka koji preskače 6,03 i penje se na pobjedničko postolje na Igrama, osječki atletičar se ne opterećuje time.

‘Obožavam svoju disciplinu’

“Ne gledam druge skakače, borim se protiv sebe. Jedan od ciljeva mi je da radim ono što volim, a ja obožavam svoju disiciplinu. Nema veze ono što je netko drugi napravio, to me ne dira. Svaka čast na rezultatu, ali ja idem napraviti najbolje što mogu, to me čini sretnim.”

Na Olimpijskim igrama u Riju, Horvat je zapeo u kvalifikacijama, što je bilo razočaravajuće nakon što godinu dana ranije izborio finale na Svjetskom prvenstvu u Pekingu.

“To mi je bilo odlično iskustvo, važna stepenica u onome što radim. Sada sam puno smireniji. U kolovozu ću imati 24 godine, sada ću sve ipak lakše shvaćati. Prije mi je sve bilo novo, sad znam što me čeka. Sve će doći na svoje, posložiti se na pravi način. Sebe vidim u ovom sportu u sljedećih deset godina, među najboljim motkašima na svijetu”.

Nakon toga, Horvat želi ostati u sportu.

“U budućnosti želim postati trener i otvoriti svoju školu skoka s motkom”.

‘Može i kavica i utakmica, ali ne vidim dalje od prvog sljedećeg skoka’

Horvat je maksimalno posvećen ovoj tehnički najzahtjevnijoj atletskoj disciplini.

“Mogu popiti kavicu, otići u kino, na utakmicu nogometaša Osijeka, ali iskreno, ne vidim dalje od prvog skoka, od prvog idućeg natjecanja. Ove sezone je vrhunac sezone na Svjetskom prvenstvu u Londonu, ali trenutačno razmišljam samo o Balkanijadi, koja me čeka idućeg vikenda”, zaključio je Ivan Horvat.