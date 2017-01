HRVATSKI DIJAMANT BEZ DLAKE NA JEZIKU: Otkrio istinu o velikoj sramoti i neigranju za reprezentaciju

Hrvatski košarkaški dijamant Dragan Bender (19) ljetos je izabran kao četvrti na NBA draftu čime je postao najviši hrvatski izbor drafta ikada.

Potpisao je četverogodišnji ugovor s Phoenix Sunsima. Unatoč činjenici da se radi o velikom talentu izbornik Aco Petrović nije ga vodio na Olimpijske igre.

Bender je inače prije dvije godine doživio neugodan incident kada je zbog problema sa sponzorima propustio Svjetsko prvenstvu U-19. O tome, ali i budućnosti u hrvatskoj reprezentaciji progovorio je u razgovoru za CroatianSports.com.

“Kada sam došao u reprezentaciju bilo je jasno da će se pojaviti problem. U Savezu su mi rekli da će se sve riješiti. Međutim, kada sam došao na SP promijenili su mišljenje. Željeli su da igram u Nike tenisicama, a ne u Addisas s kojim imam potpisan sponzorski ugovor. Poručili su mi da neću moći igrati za reprezentaciju još dvije godine. Nakon toga sam otišao doma i nisam se više želio baviti time”, rekao je Bander.



“S Adidasom sam potpisao godinu ranije, a HKS je tvrdio da su tek potpisali s Nikeom i da ga se moraju pridržavati. Jasno mi je bilo da će biti problem, ali oni to nisu željeli riješiti”, kazao je košarkaš.

Osvrnuo se potom i na nepozivanje na Olimpijske igre.

“Prošlo ljeto nitko me iz reprezentacije nije kontaktirao. Odlučio sam izaći na draft, a za to sam se morao pripremiti. Čuo sam da se u Hrvatskoj govorilo da neću igrati za reprezentaciju, ali istina je da me nitko nije zvao”, rekao je Bender.

Što se tiče budućnosti poručio je kako se vidi u reprezentaciji.

“Sve je na ljudima iz Saveza. Igrat ću ako dobijem poziv. To bi bila velika čast za mene”, izjavio je košarkaš.

