HRVATSKI BORAC BIJESAN NAKON TEŠKOG NOKAUTA: ‘Srce me boli, ljudi završavaju u invalidskim kolicima radi ovakvih stvari’

Poslije meča je bio ljutit zbog udarca u potiljak koji je mogao biti koban.

Hrvatski MMA borac Luka Jelčić, koji je doživio neugodan poraz od Brandona Girtza na Bellatoru 190. Bio je to njegov premijerni nastup u toj organizaciji pa je tim poraz još bolniji. Nakon njega obratio se fanovima putem društvenih mreža.

Poruka fanovima

““Hvala vam svima na podršci i svim porukama koje ste mi poslali, od mojih suboraca, prijatelja i obitelji, do svih koji me poznaju ili cijene moj rad. Dobio sam dva udarca u potiljak i od tog trenutka sam se borio na autopilotu. Tako je kako je, ne očekujem milost niti ju dajem, iz bitke izlazim sa štitom ili na njemu i to se nikad neće promijeniti. Veliko hvala mom lojalnom timu sponzora na njihovoj podršci koja mi čini život lakšim dok radim ono kaj volim. Uzeti ću vrijeme za odmoriti tokom blagdana sa zaručnicom i našim obiteljima i vratit ću se bolji kao što sam to i prije uvijek radio”, poručio je Jelčić.



Poslije meča je bio ljutit zbog udarca u potiljak, koji je zabranjen. Posebnio je opasan bio drugi jer je bio spuštene glave i sudac je mogao bolje reagirati.

“Nije prvi puta da gubim, ali zbog ovog me srce boli, zbog načina na koji se dogodilo. Oduzeto mi je nešto i tako se osjećam. Nakon sve priče o pravilima vezane za potiljak sa sucem u svlačionici, ovo se dogodilo, ljudi završavaju u invalidskim kolicima radi ovakvih stvari.”