UŽIVO: IDEMO KAUBOJI! Fenomenalni Cindrić baca Bjeloruse u očaj, Hrvatska juri prema osmini finala

Nakon dva s uspjehom odrađena susreta na startu natjecanja u skupini C, hrvatska rukometna reprezentacije pred trećom je utakmicom Svjetskog prvenstva. Igrat će ju Kauboji protiv Bjelorusije s početkom u 20:45 sati, a tekstualni prijenos tog ogleda možete pratiti na portalu Net.hr.

UTAKMICA ZA POVIJEST: Hrvatskoj prvi put sudi ženski par, francuske blizanke Bonaventura

UŽIVO:

Hrvatska – Bjelorusija 18:15

Hrvatska: Ivić, Štrlek, Horvat, Kontrec, Mandalinić, Cindrić, Stepančić

Bjelorusija: Mackević; Kupeš, Puhovski, Šilović, Jurinjak, Karalek, Rutenka

Drugo poluvrijeme

30′ Prošao je još jednom Cindrić. Zabio je osmi gol za 18:14 uz učinak 8 od 8 i pet asistencija. Rutanenka je smanjio za 18:15.

29′ Hrvatska ima igrača manje, Puhovski je zabio za 17:14.

28′ Ppet Cindrić, zabio je sedam od sedam za 17:13.

27′ Jurinok smanjuje na 16:13.

26′ Cindrić je zabio svoj šesti gol za 15:12. Ivić je potom obranio i gurnuo Štrleka u kontru, 16:12.

24′ Cindrić je zabio iz sedmerca.

23′ Šilović je dao novi gol, 13:12. Dosta loše Hrvatska stoji u obrani.

22 ‘ Šilovič je smanjio na 12:11. Horvat je uzvratio.

21′ Nismo iskoristili igrača više. Musa je tukao, vratar mu je skinuo.

20′ Puhovski je gurnuo za Karaleka, 12:10.

19’ Kontrec je zabio za +3 iz kontre.

18′ Horvat je raspoložen, opet je zabio lijepo s krila, 11:9.

17′ Kuleš je tukao snažno, Ivić nije imao šanse, 10:9.

15′ Rutenka je smanjio, Cindrić je potom tukao neobranjivo, 10:8.

14′ Puhovski je tukao iz sedmerca i prevario Ivića. Mamić je zabio izvana, 9:7.

12′ Mamić se lijepo probio i zabio za 7:5, Bjlorusija je odmah uzvratila preko Šiloviča. Cindrić je potom zabio svoj treći gol.

10′ S krila je za 6:5 opet zabio Jurinok.

9′ Štrlek je zabio svoj drugi gol iz kontre, 6:3. S krila je uzvratio Jurinok.

8′ Puhovski je dobro gurnio. Karalek je zabio sa s linije za 5:3.

7′ Nova kontra Hrvatske, Štrlek za 5.2.

6′ Luka Stepančić dao je prvi gol za 4:2.

5′ Horvat od grede za 3:2.

4′ Dobro su opdigrali Bjelorusi. Karalek je zabio za 2:2.

3′ Šilovič je prvi zabio za Bjelorusiju. Cindrić je vratio prednost.

2′ Cindrić je zabio iz kontranapada.

1′ Hrvatska ima prvi napad. Mamić nije iskoristio šut.

20:30 – Metličić je izdiktirao početnu sedmorku te je otkrio da Duvnjak neće igrati zbog problema s koljenom.

20:22 – Odbrojavanje traje.

19:59 – Rukometaši se zagrijavaju za utakmicu.

Izabranici Željka Babića svladali su na samom otvaranju izabranu vrstu Saudijske Arabije 28-23, potom i mađarsku rukometnu reprezentaciju 31-28. U obje navedene utakmice ‘škripalo’ je u prvom poluvremenu, protiv Bjelorusije će biti potreban bolji start premda tješi podatak da sljedeći suparnik nastupa bez svoje trofejne zvijezde Sergeja Rutenke.

“Neće im biti lagano naći novog Rutenku. Igrao sam s njim, znam koliko je dobar i koliko znači za momčad. Dobro, ostao im je mlađi Rutenka, ali on nije ni približno dobar kao Sergej. Morat ćemo dobro pripaziti na njihova kružnog napadača koji igra u Francuskoj. Mislim da im je on najbolji pojedinac. Opet, naš izbornik jako dobro poznaje Bjeloruse s obzirom na to da je dvije godine bio trener Meškova iz Bresta”, istaknuo je njegovu važnost umirovljeni hrvatski rukometni as Petar Metličić, prenosi Večernji list.

Što se same Bjelorusije tiče, u pitanju je reprezentacija koja je rukometni Mundijal otvorila porazom od Čilea (28-32) i pobjedom protiv Saudijske Arabije (29-26), a koju u pravilu čine igrači iz Minska i Meškova.

“Malo su pomladili sastav, ubacili 4-5 mlađih. Sada imaju novu momčad. Imaju dvije obrane, agresivnu 3-3 i plitku 6-0, dosta se dobro kreću ako im se pusti. Usporiti njihovu igru je osnova, a mi to možemo samo jakom obranom. Ako uđemo u mlin, može se dogoditi da pobijedi i realno slabiji sastav. Pivot Karalek je po meni najbolji njihov igrač, a njegov potpis za francuski Saint Raphaël samo je potvrda. Pasove prema njemu trebamo spriječiti. Puhovski je u tom smislu glavni igrač. Dakle, odvojiti njih dvojicu”, smatra, pišu Sportske novosti, izbornik Babić koji dobro poznaje sljedećeg suparnika budući da je upravo sastav Meškova vodio od 2013. do 2015., otkad je i na klupi Hrvatske.