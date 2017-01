HRVATSKA HEROINA NE ŽALI NI ZA ČIM: ‘Serena je bila predobra, ali one dvije sekunde su bile nevjerojatne i zauvijek ću ih pamtiti’

Samo 50 minuta trebalo je Grand Slam rekorderki, 35-godišnjoj Amerikanki Sereni Williams za polufinalnu pobjedu 6-2, 6-1 kojom je zaustavila nevjerojatan put 34-godišnje Mirjane Lučić-Baroni, prve hrvatske tenisačice koja se uspjela probiti do polufinala na Australian Openu, ali ne i do svog prvog finala na Grand Slam turnirima.

“Bio je ovo nevjerojatan meč. Servirala je fenomenalno. Igrala je stvarno dobro od prvog poena. Teško ju je pobijediti kada tako igra. Stvarno sam se trudila. Ne znam kako je to izgledalo, ali znam da sve vrlo brzo završilo. Silno sam se željela vratiti u meč, ali ona je bila predobra”, rekla je Lučić poslije meča.

“Ovdje sam, ako se ne varam odigrala deset mečeva. Igrala sam skoro svakog dana i to je stvarno naporno. Niti dana nisam odmarala. U srijedu sam se protiv Pliškove emocionalno ispraznila. Bilo je nevjerojatno. No, to nije izlika za ovo danas, ali bilo bi ljepo da sam imala dan odmora. Nemam se čega sramiti”, dodala je.



Prokomentirala je potom i cijelu priču koja se stvorila oko nje, pogotovo nakon jučerašnje pobjede.

“Skromna sam osoba, ali je lijepo da se priča o meni. Najviše sam uživala igrajući posljednji poen u četvrtfinalu, i sljedećih pet minuta poslije pobjede. Ali, 30 sekundi poslije tog možda bilo je zaista posebno. Lijepo je da se priča o meni, ali tih 30 sekundi je zaista bilo nevjerojatno”, kazala je .

Od ponedjeljak će Lučić biti 29 tenisačica svijeta, što joj je najviši renkinng karijere.

“To je nevjerojatno jer tko bi mislio da ću s 34 godine to doživjeti. To je pomalo blesavo i ludi, ali je stvarno lijepo. Znala sam da to mogu. Lako je o tome pričati, ali sve dok rezultati ne dođu to je samo čista priča što nije moj stil. Ponosna sam na sebe. Dva nevjerojatna tjedna su iz mene”, rekla je hrvatska tenisačica.

Još kao tinejdžerka 1998. godine igrala je ona sa Serenom.

“Jesam li mogla predvidjeti da će imati takvu karijeru? Ne, ne mogu predvidjeti budućnost. Ona je velika šampionka s nevjerojatnom karijerom. Jako davno je bio taj meč. Ono što mogu reći je da je danas odigrala izvrsno. Želim joj puno sreće i nadam se da će sura srušiti još jedan rekord”, izjavila je Lučić te je dodala kako je ovakav start godine dodatno motivira.

“Sada želim još više raditi i napredovati”.

“Koji bih trenutak izdvojila u ova dva tjedna? Onaj jučerašnji kad sam shvatila da sam u polufinalu. te dvije sekunde su bile za ne povjerovati. Ostat će mi u sjećanju zauvijek”, rekla je Lučić.

Otkrila je i da je primila jako puno poruka od prijatelja i bivših tenisača, čak i onih koji su igrali oprije njenog vremena.

“Zaista sam primila nevjerojatnu potporu. Svi loji me znaju i ne znaju optužili su me da sam ih rasplakala. Osjećala sam se kao da je cijeli svijet uz mene to mi je ispunilo srce radošću”, poručila je tenisačica te je dodala kako ne zna kada će se vratiti na teren zbog ozljede noge.

“Neko vrijeme će mi trebati za oporavak. Vidjet ćemo što ćemo dalje”, završila je.