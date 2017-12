HRVATSKA BI MOGLA IMATI OZBILJAN ISPIT ZA SP: Vatreni iduće godine igraju protiv Perua?

HNS još uvijek nije potvrdio ovu vijest

Hrvatska nogometna reprezentacija bi u ožujku mogla odigrati prijateljsku utakmicu protiv Perua u Sjedinjenim Državama nakon što je Hrvatski nogometni savez poslao ponudu u tu južnoameričku zemlju, pišu u utorak peruanske sportske novine D’Enganche.

Igralo bi se u ožujku u SAD-u

Peru bi 19. i 27. ožujka trebao igrati protiv Hrvatske i Islanda, premda se još uvijek čeka službena potvrda. Hrvatska i Island će igrati na Svjetskom prvenstvu u istoj skupini zajedno s Argentinom i Nigerijom.

“Naš izbornik Ricardo Gareca želi igrati s europskim reprezentacijama koje sudjeluju na Svjetskom prvenstvu. Imamo konkretne ponude od dviju reprezentacija koje će igrati na Svjetskom prvenstvu”, rekao je Juan Carlos Oblitas, sportski direktor Peruanskog nogometnog saveza ne navodeći imena protivnika.



“Te se utakmice neće igrati u Europi, gotovo je sigurno da ćemo ih igrati u Sjedinjenim Državama. Također imamo još jednu ponudu, i to od reprezentacije koja ne sudjeluje na Svjetskom prvenstvu, no razmatra se financijski dio te ponude”, dodao je.

‘Dogovore ne komentiramo’

Tomislav Pacak, glasnogovornik HNS-a kazao je za Hinu:

“Ne komentiramo nikada dogovore oko prijateljskih utakmica prije nego je nešto dogovoreno i potvrđeno. A kada se to dogodi odmah objavimo na internetskoj stranici HNS-a”.

Peru će na prvenstvu u lipnju igrati u skupini C sa Francuskom, Danskom i Australijom. Ta se skupina u osmini finala križa s onom u kojoj je Hrvatska. Oblitas je rekao kako će Peru odigrati još prijateljskih utakmica prije odlaska u Rusiju. “Da, vjerojatno ćemo odigrati dvije utakmice. Jednu oproštajnu u Limi, a još uvijek nije određen datum. Ondje je teško dovesti neku europsku reprezentaciju, no moguće da će to biti neka koja nije na Svjetskom prvenstvu a ima određenu reputaciju. Imamo vremena za potragu”, rekao je.

Peru se na Svjetsko prvenstvo kvalificirao pobjedom nad Novim Zelandom u doigravanju. Prije toga je završio na petom mjestu u južnoameričkoj skupini iza Kolumbije, Argentine, Urugvaja i Brazila.