‘HRVAT IMA PROBLEMA S KARAKTEROM, A SAD I BJEŽI IZ HSV-A’: Halilović je ponovno tema pisanja medija

Teška situacija Alena Halilovića (20) našla se u fokusu pisanja francuskog portala Footetcie.

Francuzi su u ponedjeljak donijeli tekst pod nazivom: “Alen Halilović: Razočaranja balkanskog Messija” u kojem su secirali karijeru mladog hrvatskog reprezentativca od njegovog dolaska u Barcelonu 2014. godine, igranju za Barcu B, posudbe u Sportingu iz Gijona, razočaravajućem kratkom povratku u prvu momčad Barcelone, prelasku iz Katalonije u Njemačku, točnije u HSV u transferu vrijednom 5 milijuna eura koji su Francuzi nazvali – katastrofom.

Alen Halilovic, les déceptions du Messi des Balkans: un parcours perturbé par un choix de club inapproprié. https://t.co/wM4OXE0xOw — a (@23HALILOVIC) January 2, 2017

‘Posjeduje strašne tehničke kvalitete i dobar pregled igre, ali…’

“Halilović je mladi hrvatski nogometaš posjeduje strašne tehničke kvalitete i dobar pregled igre. Ali, Hrvat koji je obećavao briljantnu karijeru, našao se na rubu ponora i u bezizlaznoj je situaciji u Bundesligi”, počinje Footetcie seciranje internacionalne karijere Halilovića s naglaskom puta do teške situacije u HSV-u.



“Halilović je poslan da se razvija u Barcelonu B. Katalonski klub ima čitav niz kvalitetnih igrača i za sve nema mjesta u prvoj momčadi. Halilović je rijetko dobivao pozive u prvu momčad, rijetko kad je trenirao s najboljim nogometašima Barcelone. Imao je i problema s trenerom, a bio je i frustriran zbog toga što je završio na klupi Barcelone B, a momčad je pala u treći razred španjolskog nogometa. No ne zbog njega. Nego zbog loših predstava čitave momčadi u Secundi A”.

‘Halilović je odigrao sjajnu sezonu u Sportingu’

Iz nestabilne situacije u Barceloni B, kako je opisana Halilovićeva epizoda u drugoj momčadi ovog španjolskog velikana, mladi hrvatski nogometaš koji ima problema s karakterom, kako je autor ovog teksta istaknuo, završio je na posudbi u Sportingu iz Gijona.

“Ljeto 2015. donijelo mu je kratki povratak u prvu momčad Barcelone i u predsezoni je konačno bio zaigrao sa svojim idolima. Ali ubrzo je došlo razočaranje. Novo! Nije izborio svoje mjesto u prvoj momčadi. Završio je u Sportingu. Barcelona je i dalje imala velika očekivanja od Halilovića i ta njegova posudba okaraktirizirana je u Barceloni kao bitna. U Sportingu se počeo razvijati, zaigrao je bolje, iako je njegova defenzivna igra bila kritizirana. Zabio je i nekoliko golova. No, nakon svega nekoliko mjeseci u klubu, mediji bliski Sportingu plasirali su priču kako trener nije zadovoljan prikazanim na treninzima. Doduše, počeo se razvijati obrambeno, ali sve je to bilo premalo. Na kraju je završio na klupi. No, situacija u Sportingu za njega se popravila i na kraju, kad se podvuče crta, Halilović je odigrao sjajnu sezonu u Sportingu”.

‘U HSV je došao kao zvijezda’

U tekstu se spominje i kako je trener Barcelone Luis Enrique hvalio Alena, proteklog ljeta ga na kratko vratio u prvu momčad, ali na kraju je završio u HSV-u unatoč tome što je žarko htio ostati u Barceloni. HSV je, naime, ljetos platio Barceloni 5 milijuna eura za hrvatskog igrača koji ima ugovor do ljeta 2020. godine.

“U HSV je došao kao zvijezda. Klub je od njega imao velika očekivanja. Bio je sretan zbog dolaska u Njemačku. Mislio je kako će konačno zaigrati na razini na kojoj želi igrati, u velikom klubu kao što je HSV. Hvalio je HSV, kazao kako se radi o jednom od najvećih njemačkih klubova, uz Bayern i Borussiju. Krenuo je Hrvat putevima Milana Badelja i Ivice Olića, svojih sunarodnjaka. Također, u svlačionici se našao s Emirom Spahićem, nogometašom koji je rođen u Dubrovniku, poput njega. No, euforija zbog dolaska ubrzo je splasnula. Bivši trener Bruno Labbadija davao mu je minute na kapaljku, a dolaskom na klupu HSV-a Markusa Gisdola situacija se nije promijenila. Samo se zakomplicirala. Strategija spomenutog trenera bazira se na obrani, a u takvim segmentima igre u prvoj momčadi za Halilovića nema baš mjesta. Na kraju se našao u teškoj situaciji i sad želi pobjeći iz kluba”, stoji u tekstu u kojem se spominje kako se njegov povratak u Barcelonu čini jako dalekim.

‘Katalonci vjerojatno neće aktivirati opciju prvootkupa’

Ofenzivni vezni nogometaš je od ljeta odigrao 164 minute u sedam utakmica za momčad iz Hamburga te bi se sad htio vratiti u Španjolsku, gdje je prošle sezone ostavio dobar dojam u dresu Sportinga iz Gijona. Nedavno je rekao kako mu je osnovni cilj više igrati.

“Katalonci vjerojatno neće aktivirati opciju prvootkupa. Također, 27. prosinca 2016. godine katalonski dnevni sportski list Mundo deportivo pisao je kako je Halilović zamolio sportskog direktora Barcelone Roberta Fernandeza da ga se vrati u klub i da mu se pomogne. Hrvat je Fernandezu kazao kako se ne osjeća dobro u Njemačkoj, tamošnji način života. Drama hrvatskog reprezentativca odjeknula je Europom, pojavili su se zainteresirani klubovi poput Betisa, Las Palmasa, Sportinga iz Gijona, Leganesa. Međutim, Halilović želi baš pun transfer, u zamjenu za momentalni odlazak iz Njemačke.

Espanyol, Celta Vigo i Villareal zainteresirani za Halilovića

Vrijedi spomenuti i kako Sportske novosti javljaju da su za usluge Alena Halilovića zainteresirani još Espanyol, Celta Vigo i Villareal. Ali samo u svojstvu šestomjesečne posudbe.

“Vode se razgovori oko posudbe na šest mjeseci uz mogućnost otkupa ugovora na kraju sezone. Čeka se odluka HSV-a. Izgledno je da će odobriti odlazak”, rekao je izvor SN-u zamolivši da ostane neimenovan.