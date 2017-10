HRGOVIĆ KREĆE U POHOD NA SVJETSKI TRON: ‘Filip je već sada među tri najbolja teškaša’

Osvajač brončane medalje na prošlogodišnjim Olimpijskim igrama, hrvatski boksač Filip Hrgović u četvrtak je potpisao ugovor s velikom njemačkom promotorskom agencijom Sauerland Promotions, a tom prigodom su i Hrgović i promotor Kalle Sauerland izrazili uvjerenje kako će ova suradnja završiti osvajanjem naslova svjetskog profesionalnog prvaka u teškoj kategoriji.

“Ovo je čovjek kojega smo htjeli i napokon ga imamo! Moj otac ga je prvi put vidio prije sedam godina na Mallorci i odmah mi je rekao kako ga moram dovesti u našu agenciju, a svi znate da je moj otac oduvijek znao prepoznati talentiranog boksača”, rekao je u uvodu Kalle Sauerland, koji je preuzeo Sauerland Promotions od njegova utemeljitelja i svog oca, sada 77-godišnjeg Wilfrieda Sauerlanda koji je svojim radom zaslužio i uvrštenje u boksačku Kuću slavnih.

Hrgović je svoj profesionalni debi imao prije pet dana u Rigi kada je nakon samo 100 sekundi tehničkim nokautom svladao iskusnog Brazilca Raphaela Zumbana i tako pokazao kako bi i među profesionalcima trebao imati zapaženu karijeru.





Posljednju amatersku borbu 25-godišnji Zagrepčanin imao je upravo u Rio de Janeiru u kolovozu prošle godina kada je u polufinalu olimpijskog turnira izgubio od Francuza Tonyja Yoke, pa je do njegova sljedećeg ulaska u ring proteklo i više od 13 mjeseci.

Cilj svetska titula

“Dugo me nije bilo u ringu i drago mi je da sam se vratio. Čast mi je surađivati sa Sauerlandom, to je jedna od vodećih promotorskih kuća u svijetu boksa u posljednjih 30-ak godina. Svaki je sport neizvjestan, a boks pogotovo no moj je cilj svjetska titula. Uz ove ljude oko mene i ako ostanem zdrav nema razloga da se to ne dogodi”, samouvjereno je najavio Hrgović.

Hrgović je najavio kako je u završnoj fazi i uređenje boksačkog trening-centra u Sesvetama u kojem će i on moći odrađivati sve svoje pripreme pred nastupe.

“Želja mi je pripremati se u Zagrebu, ovdje dovoditi sparing-partnere i iz svoga grada odlaziti na mečeve. S takovim mojim planom slaže se i menadžer”, najavio je Hrgović.

Pogledaj fotogaleriju

Sauerland je govorio i o aktualnom stanju u svijetu profesionalnog boksa, pogotovo u teškoj kategoriji te je vrlo optimističan kada su u pitanju Hrgovićevi izgledi.

Kraj dominacije braće Kličko

“Završilo je vrijeme tijekom kojega su dominirala braća Kličko i vjerujemo kako je upravo sada pravo vrijeme za Hrgovića. Ovaj dečko koji sjedi pored mene ima i znanje i osobnost koji mu mogu pomoći da dođe na vrh i postane novo lice boksa. Tijekom dominacije braće Kličko, koji su se orijentirali isključivo na Njemačku, američko tržište je izgubilo interes za boks, jer se braća nikada nisu uspjela nametnuti u Americi. Sada se situacija mijenja, teška kategorija ponovno postaje globalno praćena i na nama je da iskoristimo tu priliku”, smatra Sauerland koji je izjavio kako je do dogovora između njegove agencije i Hrgovića došlo vrlo brzo i zato jer imaju slično viđenje kada je u pitanju sportski aspekt.

“Mi smo potpisali dugogodišnji ugovor, a iako smo sigurni da će Filip jednoga dana postati svjetski prvak nećemo žuriti. Ići ćemo prirodnim putom, prvo ćemo napasti europski naslov, pa interkontinentalni, onda krenuti po status izazivača svjetskog prvaka. Znam da je i Filipova želja osvajati pojaseve”.

Sauerland je najavio i kako bi Hrgović već do kraja veljače sljedeće godine mogao odraditi još četiri do pet mečeva, a prvi je na rasporedu već 27. listopada.

Sljedeći meč

“Boksat ću protiv jednog češkog boksača, sada mu se ne mogu sjetiti imena, ali znam da je visok oko dva metra i da ima oko 120 kilograma. Sama njegova pojava je dovoljna da ga shvatim ozbiljno, a pogotovo jer je on dosada imao šest mečeva i u svih je šest pobijedio, od toga pet puta nokautom. No, ja sam u formi, jer prije svoje prve profesionalne borbe sam godinu dana naporno radio i sada to moram samo nadograđivati”, kazao je Hrgović koji je imao i samo riječi hvale za svog trenera Yousufa Hasana.

“Trener Hasan je u ovo malo vremena koliko surađujemo doveo moju boksačku tehniku na višu razinu”.

Hrgovićev trener naglasio je također kako je naš teškaš spreman za profesionalnu karijeru.

“Već sada smo spremni za šest do osam rundi u onakvom tempu kakav ste vidjeli u Rigi. I kada je Filip išao sparirati s Vladimirom Kličkom zaradili smo veliki respekt iz ostalih timova. Zato sam siguran kako je Filip već sada među tri najbolja teškaša na svijetu, a takvu želju za napretkom kakvu on ima ja nisam vidio tijekom svoje 30-godišnje karijere što kao aktivni boksač, što kao trener pa ne sumnjam da može postati svjetski prvak”, rekao je Hasan.

Promotorska kuća Sauerland Promotions, kojoj je tada na čelu bio upravo Wilfried Sauerland, vodila je i karijeru Želja Mavrovića koji je sredinom 90-godina prošlog stoljeća osvojio naslov europskog prvaka, te stigao do meča za naslov svjetskog prvaka protiv Britanca Lennoxa Lewisa kojega je izgubio odlukom sudaca 26. rujna 1998.