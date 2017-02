NET.HR OTKRIVA BUDUĆNOST NAJLJEPŠE LEDENE BAJKE: Mislite da je Medveščak odigrao svoje u KHL-u? Razmislite ponovno

Godine 2009. započela je ledena ljubavna bajka hokejaškog kluba Medveščak i (uglavnom) zagrebačke publike željne drugačije sportske priče u odnosu na ustaljenost koju su nudili neki drugi sportovi i klubovi u njima. Ljubav je to koja je ‘kliknula’ na prvu i koja još nije nestala između dviju strana.

Kroz godine je ona rasla u EBEL-u, a zajedno s njom rasle su i ambicije kluba koji se otisnuo u najjaču europskoj ligu hokeja na ledu (KHL) u kojoj je prije točno tjedan dana završio svoju četvrtu sezonu među elitom Starog kontineta. Najave da je ona bila i posljednja počele su stizati još u njenom smiraju, a za provjeru stanja i kako bismo otkrili što donosi još uvijek nedefinirano sutra informacije smo potražili u Klubu.

‘Dvije su opcije’

To sutra uistinu još uvijek i jest nedefinirano, a iako je klupski predsjednik Damir Gojanović kazao kako povratak u EBEL, ligu u kojoj je Medveščak igrao dva četvrtfinala i dva polufinala, djeluje kao izgledna stvar, ostanak u KHL-u i dalje je opcija.

“Još uvijek nije potvrđeno gdje će se Medveščak natjecati iduće sezone. Dvije su opcije. KHL koji smo igrali protekle četiri sezone iako su prvotno bile planirane tri sezone, te EBEL kao druga opcija s kojim smo započeli revitalizaciju Medveščaka 2009. godine”, službeni je stav Kluba kojem je ove sezone pripalo dvanaesto mjesto u poretku četrnaest klubova Zapadne konferencije.



Naravno, odluka o onome što donosi sutra nije samo u rukama Kluba kojeg KHL financijski puno više crpi u odnosu na EBEL, a ovo ‘puno više’ treba i točno definirati. Pomogao nam je u tome direktor komunikacija kluba Ranko Vučinić konkretnim brojkama i podsjetnicima što je sve (bilo) u igri.

Problemi postoje

“U prvoj KHL sezoni budžet je iznosio oko 11,7 milijuna eura i to se vidjelo u rezultatu i plasmanu u doigravanje; druge sezone budžet kluba je bio nešto veći, momčad bolja no ispostavilo se samo na papiru ne i na ledu, rezultat na ledu je bio iznimno slab; u trećoj i četvrtoj sezoni budžet je smanjen slijedom sankcija na relaciji Europa i Hrvatska prema Rusiji te problemima koji su nastali s rubljom i dolarom te stvorili gospodarske gubitke. U osnovnoj procijeni za dobar nastup u KHL-u, uz uvjet da neke od igrač nećete moći zadržati ako dobiju bolje ponude, što je kod nas bilo vrlo prisutno, osnovni budžet jest oko 12 milijuna eura. Ispod toga sve je vrlo rizično i to se pokazalo u našem slučaju u ovoj zadnjoj sezoni u koju smo ušli s 8 milijuna eura i najavom dolaska sponzora koji bi pokrio dodatnih 2-3 milijuna eura tijekom sezone, a koji se zatim nije pojavio i bili smo primorani završiti i rekao bih spasiti sezonu prodajom igrača i prenosom ugovora na druge klubove.”

S druge strane, EBEL je tu financijski mnogo lakše dohvatljiv. Za nastup u njemu dovoljno bi bilo 3-3,5 milijuna eura što je osjetno manje u odnosu na ovogodišnje brojke. U proteklim sezonama budžet se osiguravao ‘u najvećoj mjeri od sponzora oko 80%, privatne investicije u visini od 5-8% te ostalo iz prodaje ulaznica, medijskih i marektinških aktivacija i prava te eksploatacije logotipa i naziva kluba, te ostalih izvora prihoda’.

U Medveščaku takav način poslovanja očekuju i u budućnosti, možda uz manja odstupanja. Klub je, pojašnjava se nadalje, taj koji plaća najam dvorane Doma sportova i cijelu njegovu infrastrukturu, također, termini treninga su klupski i dijele s njihovim drugim klupskim selekcijama kao i drugim klubovima i sportovima na ledu. Da nije sve uvijek teklo glatko, u Medveščaku ne pokušavaju izbjeći:

“Ne krijemo činjenicu kako su postojale obaveze koje je Klub prenosio iz jedne sezone u drugu te ih s vremenom zatvarao, to je stvarnost s kojom svakodnevno radimo.”

Navijači su njihov ponos

I dok je to strana priče s kojom se u Medveščaku moraju boriti, pobjedu su odavno odnijeli na polju popularnosti. Popunjenost dvorana u kojima su organizirali utakmice i atmosfera na tribinama priča su koja već godinama dominira hrvatskim sportom premda se u posljednje vrijeme moglo vidjeti i praznih stolica. Nije neočekivano, ali svakako jest nešto što se može popraviti.

Iz Kluba poručuju kako su i dalje, nakon devet godina, broj jedan u Zagrebu s postotkom popunjenosti dvorane, odnosno posjećenosti utakmica i dodaju da njihove najslabije posjećene utakmice i dalje premašuju prosjek posjećenosti sportskih klupskih događaja u gradu. Pad posjećenosti sa sezonama opisuju razumljivim i očekivanim i ovako ga pojašnjavaju:

“Raspored utakmica KHL prvenstva bio je zahtjevan, igrale su se po tri utakmice u razmaku nekoliko dana i to manje popularnim sportskim danima, od ponedjeljka do četvrtka. Devet godina držati na životu ovakav projekt u kojem nikada niste došli do vrha teško je, no upravo iz razloga što Medveščak i dalje nudi najbolju sportsku zabavu u gradu, što igrači bez obzira na rezultat ostavljaju srce na ledu, a navijači ih unatoč rezultatu od 1:5 u korist gostiju bodre kao da domaća momčad pobjeđuje, ovaj projekt još uvijek ima dušu i visoku popularnost.”

“Vjerujemo da su neki od naših navijača razočarani načinom na koji smo završili sezonu, odlascima igrača i sportskom tima, no vjerujemo da će vrlo brzo shvatiti kako je to u datom trenutku bila najbolja odluka za klub. Izgledi za plasman u doigravanje bili su minimalni, novi sponzor nije potvrdio ugovor u dogovorenom roku, postojale su obaveze prema igračima do svibnja iako je bilo izgledno kako će sezona završiti ranije i kako sponzorski dio postojećih ugovora koji se odnosi na doigravanje neće biti aktiviran. Da nismo zatvorili većinu Ugovora i prepustili, a neke igrače i prodali drugim klubovima, morali bismo isplaćivati ugovore igrača do svibnja i to bi nas dovelo u velike financijske probleme. Slična situacija dogodila nam se na kraju druge sezone, igrači iako nisu izborili plasman u doigravanje nisu pristali na raskid ugovora i isplatu manjih svota ugovora, i neke slučajeve nismo zatvorili još danas. Tada nismo bili spremni na ovu situaciju, računali smo na razumijevanje igrača jer se momčad nije plasirala u doigravanje, no pogriješili smo, dobra volja igrača je izostala a ugovori ostali.”

Je li Medveščak trebao više pomoći?

Ono što nije izostalo, sigurni su u Klubu, jest spremnost da se pomogne razvoju hokeja na ledu u Hrvatskoj, premda je tu Medveščak često bio na udaru kritika. Vučinić kaže da je Klub pomogao gdje je to god mogao, a da se pomaci nabolje mogu vidjeti u primjerima listi čekanja škola hokeja na ledu, potom okupljanju juniora iz tri zagrebačka kluba kojima je omogućeno da igraju u regionalnoj EBYSL ligi, mladim pojedincima koji su dobili priliku da zaigraju i u KHL-u, klupskim igračima koji su ojačali reprezentaciju…, a na kritike nudi ovakav odgovor:

“Evo vam raznih primjera koliko nekada može biti teško uskladiti sve želje, očekivanja u skladu s mogućnostima i prilikama. Svi se bune jer idemo u KHL i neće biti mjesta za naše igrače nego uvozimo strance, ali pritom niti jedan drugi klub ne zauzme Medveščakovo mjesto u EBEL-u koje ostaje prazno. Svi se bune jer mlađim igračima ne dajemo priliku da igraju u KHL-u jer rezultat nije bitan, a kad izgubimo 6:2 s naslovnica i na društvenim mrežama vrište naslovi Potopljeni Medveščak, Oderali Medvjede, Užas od utakmice i sl. Svi se bune protiv KHL-a budući nismo konkurentni, pojavi se priča kako se možda vraćamo u EBEL, nitko sada više neće natrag u EBEL, viču nemojte nam otkazati KHL. Prodamo igrače jer ne idemo u doigravanje jer nemamo sponzora, svi su ljutiti na nas, a sezonu prije smo bili negativci jer nismo imali za isplatiti ugovore jer smo izgubili doigravanje, a ostavili igrače do samoga kraja.”

Bez obzira na KHL, ovo nije kraj Medveščaka

Činjenica jest da je svima nemoguće ugoditi, no teško da je to i misija Gojanovića i društva okupljenog iza loga s medvjedom. Bilo je onih koji su sve popratne spektakle nazivali i cirkusom i Disneylandom, a svejedno uživali u Šalata Winter Classicu, Arena Ice Feveru i čudu u pulskoj Areni. Bilo je i ima onih koji uživaju u klupskim problemima, ali i onih koji s obiteljima na tribinama uživaju u onom što se zbiva na ledu ispod njih. Onih koji najavljeni odlazak iz KHL-a gledaju kao na propast kluba i onih koji se vesele većoj konkurentnosti u organizacijskom i sportskom segmentu ojačanom EBEL-u, završi li Medveščak ponovno ondje.

U Medveščaku, u danima neizvjesnoti u kojem će se natjecanju nadmetati sljedeće sezone, to definiraju ovako – “Medveščak neće prestati postojati ako iz KHL-a pređe u EBEL, niti će oni pravi navijači otići s tribina, biti će samo na početku nešto više posla za one koji ostanu u Klubu.”