ISPRALI GORAK OKUS UVODNIH PORAZA: Rusi se iskalili na Slovencima, Amerikanci upisali prvu pobjedu na Igrama

Ruski i američki hokejaši na ledu upisali prve pobjede

Američki hokejaši svladali su Slovačku sa 2-1 (1-1, 0-0, 1-0) u utakmici 2. kola olimpijskog turnira u Pjongčangu i tako se iskupili za poraz od Slovenije u 1. kolu, dok su Slovenci doživjeli uvjerljiv poraz 8-2 (2-0, 4-1, 2-1) od reprezentacije olimpijskih sportaša iz Rusije, koji su se iskalili nakon senzacionalnog poraza od Slovaka u prvom nastupu.

Pobjedu Amerikancima donio je dvostruki strijelac Ryan Donato (8, 43), čiji je otac Ted Donato bio drugi strijelac američke reprezentacije koja je 1992. godine na Igrama u Albertvilleu osvojila četvrto mjesto. Slovaci su preko Andreja Kudrne došli do izjednačujućeg pogotka samo 25 sekundi nakon američkog vodstva, ali to je ostao njihov jedini pogodak. Američki vratar Ryan Zapolski zaustavio je 21 od 22 udarca prema svom golu, dok je Jan Laco imao 29 obrana.

Težak poraz Slovenije

Slovenska obrana na čelu s 24-godišnji vratarom Lukom Gračnarom izdržala je do pretposljednje minute prve trećine, a onda je u razmaku od samo 22 sekunde dvaput kapitulirala. Sergej Mozjakin, 36-godišnji debitant na olimpijskim igrama, doveo je Ruse u vodstvo s igračem više, a Ilja Kovaljčuk je pogodio za 2-0, nakon što je njegov udarac nesretno palicom skrenuo Jan Urbas. Do kraja utakmice Kiril Kaprizov (31, 42, 48) je postigao prvi ‘hat-trick’ na ovom olimpijskom turniru, Kovaljčuk je došao i do drugog pogotka, a preostala dva strijelca za Ruse bili su Aleksander Barabanov (26) i Ilja Kablukov (29). Strijelci za Sloveniju bili su Jan Muršak (34) i Žiga Pance (60).



U posljednjem kolu Slovenija će igrati protiv Slovačke, a reprezentacije SAD-a i OSR igrati utakmicu za prvo mjesto u skupini, koje izravno vodi u četvrtfinale.

Rezultati i poredak:

Skupina A – 2. kolo

Kanada – Češka (sub, 4.10)

J. Koreja – Švicarska (sub, 8.40)

Ljestvica

1. Kanada 1 1 0 0 0 5-1 3

2. Češka 1 1 0 0 0 2-1 3

3. J. Koreja 1 0 0 0 1 1-2 0

4. Švicarska 1 0 0 0 1 1-5 0

Skupina B – 2. kolo

SAD – Slovačka 2-1 (1-1, 0-0, 1-0)

OSR – Slovenija 8-2 (2-0, 4-1, 2-1)

Ljestvica

1. SAD 2 0 0 1 0 4-4 4

2. OSR 2 0 0 0 1 10-5 3

3. Slovačka 2 1 0 0 1 4-4 3

4. Slovenija 2 0 1 0 1 5-10 2

Skupina C – 2. kolo

Finska – Norveška (pet, 13.10)

Švedska – Njemačka (pet, 13.10)

Ljestvica

1. Švedska 1 1 0 0 0 4-0 3

2. Finska 1 1 0 0 0 5-2 3

3. Njemačka 1 0 0 0 1 2-5 0

4. Norveška 1 0 0 0 1 0-4 0