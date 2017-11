HNS I POLICIJA UPOZORAVAJU NAVIJAČE: ‘Pridržavajte se ovih pravila ako namjeravate biti na tribinama’

Hrvatska nogometna reprezentacija od 20:45 igra s Grčkom prvu utakmicu dodatnih kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Rusiji sljedećeg ljeta.

Maksimir je gotovo rasprodan i goste očekuje paklena atmosfera. Stoga su iz Saveza odlučili izdati posebne upute svim onima koji će uživo pratiti susret.

ĆIRO UOČI SPEKTAKLA NA MAKSIMIRU: ‘Nisam dobar prognozer, ali sad sam siguran. Bolji smo za tri gola, ovo je najbolja Hrvatska ikad’

“Stadion se otvara u 18:45 sati. Kao organizator utakmice, HNS pravo provjere i kontrole podataka s ulaznice i usporedbe s osobnim podacima zbog čega je nužno posjedovati osobne dokumente. Pozivamo sve gledatelje da svojim fer i korektnim navijanjem pomognu Vatrenima doći do važne pobjede u nogometnom spektaklu protiv Grčke. Recimo zajedno NE diskriminaciji, ksenofobiji, rasizmu i svim oblicima verbalnog i fizičkog nasilja. Navijajmo za Hrvatsku i za naše reprezentativce u duhu fair-playa, respekta i tolerancije prema protivniku, službenim osobama i svim gledateljima”,,poručili su iz Saveza.



[FOTO, VIDEO] DALIĆ OTKRIO 11 ZA GRČKU? Vatreni trenirali pred novinarima i Rakitićevim roditeljima: ‘Ovo je povijesna utakmica’

Isto tako napominju da na stadion neće biti dozvoljen unos bilo kakvim predmetima pogodnima za nanošenje ozljeda ili štetnima za zdravlje, pirotehničkim sredstvima, hrani i piću, transparentima većima od 2x1m i onima s bilo kakvim rasističkim, uvredljivim ili političkim porukama koje nemaju veze sa sportom, velikim torbama i ruksacima, kišobranima i drugim predmetima sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

“Također, neće biti dozvoljen ulazak osobama pod utjecajem alkohola ili droga te osobama do 16 godina bez pratnje roditelja ili druge odgovorne punoljetne osobe”, dodaju.

Zagrebačka policija je također izdala posebne upute navijačima.

Osim što moguće su zabrane prometovanja Maksimirskom od Kvaternikovog trga do Mandlove, Ulicom Svetice od Maksimirske do Branimirove, Budakovom ulicom, Kennedyevim trgom, Zvonimirovom ulicom od Heinzelove do Harambašićeve između 16 i 24 sati, apeliraju na građane da u zonu stadiona te ostale prostore ne donose pirotehnička sredstva, sredstva pogodna za napad i ozljeđivanje, transparente i znakovlje neprimjerenog sadržaja te alkoholna pića, a bezalkoholna pića ne nose u staklenim bocama jer će se u protivnom protiv prekršitelja poduzeti Zakonom raspoložive mjere i radnje.

“Na stadion se neće moći unositi kišobrani, upaljači, plastične boce i drugi kruti predmeti te torbe i ruksaci”, naglašavaju među ostalim iz policije.