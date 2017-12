HIRSCHERU POBJEDA U MADONNI DI CAMPIGLIO: Hrvati ni blizu druge vožnje

U slalomu u petak sudjelovala su trojica hrvatskih skijaša, ali niti jedan nije bio niti blizu ulasku u drugu vožnju.

Najbolji skijaš današnjice, 28-godišnji Austrijanac Marcel Hirscher pobjednik je slaloma za Svjetski kup voženog u Madonni di Campiglio u petak, on je u dramatičnoj drugoj vožnji uspio sačuvati četiri stotinke prednosti u odnosu na drugog Švicarca Lucu Aernija, dok je treći Norvežanin Henrik Kristoffersen ostvario samo pet stotinki slabije vrijeme od Hirschera.

Hirscher, koji je bio vodeći nakon prve vožnje, napravio je veliku pogrešku sredinom druge vožnje u trenucima kada je imao više od pola sekunde prednosti. Ta se prednost istopila, ali je Austrijanac ipak uspio ostvariti svoju 49. pobjedu u Svjetskom kupu u karijeri, a četvrtu ove sezone.

Preuzeo vodstvo

Šesterostruki ukupni pobjednik Svjetskog kupa Hirscher je preuzeo i vodstvo u ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa sa 534 boda, 29 više od drugog Kristoffersena, dok je treći još jedan Norvežanin Aksel Lund Svindal sa 374 boda.



U slalomu u petak sudjelovala su trojica hrvatskih skijaša, ali niti jedan nije bio niti blizu ulasku u drugu vožnju. Najbolji rezultat ostvario je Elias Kolega koji je zauzeo 51. mjesto sa 2.56 sekundi zaostatka za Hirscherom, Matej Vidović je završio kao 52. sa 2.60 minuta iza Austrijanca, a Istok Rodeš kao 57. sa 3.13 sekundi zaostatka. Za plasman u drugu vožnju bilo je potrebno zostati najviše 1.67 sekundi.

REZULTATI,

1. Marcel Hirscher (Aut) 1:39.79

2. Luca Aerni (Švi) 1:39.83

3. Henrik Kristoffersen (Nor) 1:39.84

4. Daniel Yule (Švi) 1:39.86

5. Manuel Feller (Aut) 1:40.01

6. Dave Ryding (VB) 1:40.03

7. Manfred Molgg (Ita) 1:40.24

8. Sebastian Foss Solevaag (Nor) 1:40.30

9. Stefano Gross (Ita) 1:40.34

10. Alexis Pinturault (Fra) 1:40.38

REDOSLIJED U SLALOMU:

1. Henrik Kristoffersen (Nor) 220

2. Marcel Hirscher (Aut) 214

3. Luca Aerni (Švi) 130

4. Mattias Hargin (Šve) 105

5. Daniel Yule (Švi) 100

5=. Felix Neureuther (Njem) 100

7. Sebastian Foss Solevaag (Nor) 97

8. Andre Myhrer (Šve) 84

9. Stefano Gross (Ita) 82

10. Michael Matt (Aut) 68

UKUPNI REDOSLIJED U SVJETSKOM KUPU:

1. Marcel Hirscher (Aut) 534

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 505

3. Aksel Lund Svindal (Nor) 374

4. Kjetil Jansrud (Nor) 345

5. Alexis Pinturault (Fra) 287

6. Max Franz (Aut) 271

7. Beat Feuz (Švi) 266

8. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 258

9. Vincent Kriechmayr (Aut) 256

10. Matthias Mayer (Aut) 238