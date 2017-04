HAKER TRAŽIO OTKUPNINU OD CRO COPA: ‘Bolje da ga policija ne nađe, jadna mu majka ako ga nađu’

Prije desetak dana Mirko Cro Cop Filipović otkrio je da mu je netko hakirao Facebook profil preko kojeg je komunicirao s navijačima.

Sada ga je dobio natrag, a to je odmah iskoristio kako bi se obratio vjernim fanovima i pojasnio im što se dogodilo.

TKO SE TO USUDIO NAPRAVITI CRO COPU? ‘Dragi obožavatelji, ne brinite… sve ću vas obavijestiti na vrijeme’

“Dragi prijatelji, dobra večer. Dobio sam svoj profil nazad. Zahvaljujem se Facebook timu koji je to omogućili. Netko mi je hakirao profil prije tri-četiri tjedna i morao sam to prijaviti policiji. Htio sam se zaštiti u slučaju nekih objava”, počeo je Filipović te nastavio.



“Oko četiri tisuće prijatelja mi je pobrisano. Ja nisam nikog obrisao. To je napravila osoba koja me hakirala. Neki magarac kojem je očito bilo dosadno. Tražio me otkupninu na engleskom. Bio je logiran na moj profil pod nekim arapskim imenom. Javio se s broja iz Amerike…. To je netko iz Hrvatske napravio policija ga traži. Bolje mu je da ga ne nađu. Ako ga nađe policija, ja ću saznat tko je, i jadna mu majka”, rekao je Cro Cop.