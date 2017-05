HAJDUKOVA LEGENDA OGORČENA NA KLUB: ‘Od mog ekstra talentiranog sina napravili su škovacu!’

Nastavlja se sukob obitelji Rapaić i Hajduka. Prema mišljenju predsjednika “bijelih” Ivana Kosa, sin Milana Rapaića, 19-godišnji Boris, nije “materijal” za Hajduk, a mladi igrač, nakon što je godinu dana igrao za mladu momčad milanskog Intera, praktički ne igra za drugu momčad splitskog kluba.

“Do sada sam Borisu bio očuh, a sada ću mu biti otac”, kazao je Milan Rapaić za Slobodnu Dalmaciju, najavljujući odlazak svog sina iz Hajduka.

‘Mislio sam na klub, Inter je platio odštetu’

“Nakon Kosovih izjava, ne preostaje nam ništa drugo osim odlaska iz kluba. Ako u klubu žele biti korektni, neka mu daju papire bez odštete. Ja sam glavni krivac jer je Boris otišao na jednoipolgodišnju posudbu u Inter tek kada je potpisao profesionalni ugovor s Hajdukom pa je Inter platio za posudbu. Mogao sam ga odvesti bez ugovora, tad Hajduk ne bi dobio ništa, ali ja sam mislio na klub”, pojasnio je Rapaić.





Miki Rapaić je jedan od idola Hajdukovih navijača, ali sa sadašnjim čelnicima kluba s Poljuda nije pronašao “zajednički jezik”. Posebno je ljut na trenere u Hajduku.

‘Donio sam milijune eura klubu, nisam uzeo ni kune’

“Recite mi, koga su ti treneri u Hajduku, koji su odlučili da moj Boris nije igrač, trenirali, gdje su igrali, tko ih je doveo u klub i tko ih je proglasio strukom? Kos, tko?”, ogorčen je Rapaić.

“Za sve njih ja sam struka, dokazao sam se i kao igrač i kao volonter kluba. Hajduku sam donio milijune eura od prodaje igrača, a nisam uzeo ni kune. Ljudi koji danas vode klub imaju rezultate daleko ispod razine Hajduka. Mene zovu predsjednici velikih europskih klubova kad žele kupiti hrvatskog igrača. Ako znam procijeniti te igrače, znam procijeniti i Borisa.”, smatra bivši igrač Hajduka koji se sa splitskim klubom osvojio tri naslova prvaka.

Sjajni veznjak igrao je u Hajduku od 1991. do 1996. i 2004. godine. U inozemstvu, igrao je za Perugiju, Fenerbahçe, Anconu i Standard Liege. Karijeru je, s 35 godina, završio u Trogiru.

“Kada sam govorio da je Badelj veliki igrač mnogi su se smijali…Hajduk je svjesno uništio mog sina, ne daju mu da igra pred narodom, jer ljude ne možeš prevariti”, rekao je Rapaić.

Mnogi će u njegovim riječima vidjeti pristup ambicioznog roditelja koji “gura” svoje dijete, ali Rapaić opovrgava takav pristup.

‘Da nije ekstratalent, sinu bih rekao da se ostavi nogometa’

“Tko me imalo poznaje, zna da bih ja prvi Borisu rekao da se ostavi nogometa da nisam vidio da je on ekstratalent. Tako da ja nisam reagirao kao otac, kao što govori Kos u svom intervjuu. nego uopće nisam reagirao ili sam reagirao kao očuh puštajući ‘majstorima’ da od genijalca naprave škovacu i to javno obznane”, dodaje Rapaić.

Za razliku od čelnika kluba, njega brine što je Hajduk i ove sezone daleko od prvog mjesta.

“Hajduk je treći, a ljudi koji ga vode, umjesto da se pokunje i zamisle, oni se time ponose i diče”, zaključio je Rapaić za Slobodnu Dalmaciju.