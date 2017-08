HAJDUK PREGAZIO RUDEŠ: Said zabio tri gola, Zagrepčani već u prvom poluvremenu zaradili dva crvena

U obračunu Španjolaca Joana Carrilla i Inakija Alonsa ovaj put pobjeda je pripala onom Hajdukovom.

U susretu 6. kola Prve HNL Hajduk je na gostovanju u Zagrebu pobijedio Rudeš 4-0 (3-0).

Hajdukovci su između dvije utakmice s Evertonom, gostovali kod Rudeša, novog hrvatskog prvoligaša, koji se u tom društvu još nije najbolje snašao.

Junak Hajduka bio je Said, koji je zabio tri gola (12, 45, 59), dok je jedan dodao Hamza Barry (39).

Zagrepčani su, inače, do 30. minute ostali bez dvojice igrača. Prvo je drugi žuti, odnosno isključujući crveni karton dobio je Vilibald Vuco zbog lakta na licu Frana Tudor, da bi potom Borevković nakon neopreznog starta na Fomitschowa također dobio drugi žuti karton.

Rudeš je posljednji na ljestvici, sa samo dva boda iz šest utakmica i morat će se silno boriti da u 1. HNL ne traje samo jedno ljeto.

S druge strane, Hajduk ove sezone igra dobro i spreman je napasti prvo mjesto, donijeti na Poljud naslov prvaka nakon 12 godina.

Sve golove utakmice možete pogledati ispod.

UŽIVO

Rudeš – Hajduk 0:3

Rudeš: Picak, Mesarić, Borevković, Glauder, Grbić, Aralica, Vuco, Turčin, Pavić, Entrena, Ivančić. Klupa: Čondrić, Livančić, Kamenar, Boršić, Franić, Perić-Komšić, Muić.

Hajduk: Stipica, Tudor, Nižić, Carbonieri, Fomitschow, Hamza, Radošević, T. Bašić, Pešić, Erceg, Said. Klupa: Letica, Bosančić, Vlašić, Juranović, Kožulj, Šehić, Jandrek.

Kraj

84′ Pucao je Radošević s 27 metara, nije to bio loš pokušaj, ali lopta prolazi nekoliko centimetara od lijeve vratnice

73′ Odlična obrana Picka. Efektno je zaustavio Jandrekov pokušaj glavom.

68′ Umjesto kapetana Nižića u igru je ušao Bosančić. Kapetansku traku preuzeo je Ante Erceg

59′ GOOl Said je zabio hat-trick. Odmah potom napustio je teren. Picak je obranio Pešićev pokušaj s pet metara, lopta se odbila do Ercega, koji je odigrao za Saida da bi on iz blizine zabio. (Gol pogledajte ovdje)

57′ Još jednom je dobru priliku imao Šehić čiji snažan udarac s 12 metara zaustavlja greda

52′ Šehić je bio u izvrsnoj prilici, tukao je sa semdam metara preko gola.

48′ Tukao je Erceg s oko 12 metara iskosa, ali lopta je otišla ravno u domaćeg vratara.

45′ Šehić je ušao umjesto Hamze. Počelo je drugo poluvrijeme susreta u Kranjčevićevoj.

Drugo poluvrijeme

Kraj prvog poluvremena

45+2′ GOOL Hajduk je povisio na 3:0. Said je bio precizan. Erceg je tukao lijevom nogom, Picak je odbio loptu, a Said ju je iz blizine u prazan gol. (Gol pogledajte ovdje).

39’GOOL Fomitschow je ubacio u kazneni, lopta se na kraju odbila do Hamze, koji je pogodio s 12 metara. (Gol pogledajte ovdje)

30′ Punih sat vremena Rudeš će igrati nez dva igrača. Borevković je neoprezno startao na Fomitschowa i što je sudac nagradio drugim žutim kartonom.

28′ Pešić je s 22 metra tukao preko gola.

24′ Vuco je isključen zbog udaranja Tudora. (Ovdje pogledajte video)

24′ Drugi žuti, odnosno isključujući crveni karton dobio je Vilibald Vuco zbog lakta na licu Frana Tudora

20′ Erceg se našao sam pred Picaka, no u zadnji tren udarac je blokirao domaći branič. U nastavku akcije pucao je Hamza, no vratar Rudeša krajnjim naporom odbija u novi udarac iz kuta

20 Erceg se našao sam pred Picaka, no u zadnji tren udarac je blokirao domaći branič. U nastavku akcije pucao je Hamza, no vratar Rudeša… — HNK Hajduk Split (@hajduk) August 20, 2017

12′ GOOOL Vuco je izgubio loptu, a Hamza je potom odigrao za Ercega, a ovaj je ubacio ubacio u sredinu za Saida, koji ju je iz prve poslao u mrežu. (Gol pogledajte ovdje)

9′ Pucao je Fomitschow lijevom nogom iz okreta s 25 metara, no lopta odlazi preko gola

9′ U izglednoj prilici bio je Hajduk. Imali su slobodnjak na ljievoj strani na rubu kaznenog prostora, međutim Hamza je loše ubacio. U nastavku akcije Fomitschow je tukao s 25 metara visoko preko gola.

7′ Na klupi Rudeša i Hajduka sjede dva španjolska trenera Joan Carrillo i Inaki Alonso

5′ Stipica je s lakoćom skinuo pokušaj iz slobodnog udarca.

1′ Počela je utakmica.

18:01 – Na klupi su ostali Vlašić i Juranović, a dok su u prvih jedanaest opet Tudor i Erceg.