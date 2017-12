HAJDUK OBJAVIO ZABRANJENI GOVOR: ‘Sjećam se entuzijazma ’98, a sada gledam što ostaje iza vas’

U petak su održani izbori za predsjenika Hrvatskog nogometnog saveza, na kojima je buru podigao predstavnik Hajduka.

Na službenoj stranici Hajduka objavljen je govor Slavena Marasovića, koji je izazvao buru na izbornoj Skupštini održanoj u petak u zagrebačkom hotelu Sheraton.

Naime, predsjednik Nadzornog odbora Hajdukadošao je za vrijeme sjednice za govornicu, ali čim je krenuo s kritikama na račun HNS-a, odmah mu je isključen mikrofon. Damir Vrbanović ga je upozorio da nije dobio riječ za to što iznosi, ali ovaj se nije htio zaustaviti ni kad mu je mikrofon ugašen.

Uništavanje nogometa

"Optužujem vas za uništavanje hrvatskog nogometa", poručio je Marasović.



“Optužujem vas za uništavanje hrvatskog nogometa”, poručio je Marasović.

Govor koji je Marasović trebao održati prenosimo u cijelosti.

Dobar dan!

Dobar dan!

Moje ime je Slaven Marasović i predsjednik sam Nadzornog odbora HNK Hajduk Split. Svi znamo da se nogomet razvijao od prvih početaka do današnjeg stanja zahvaljujući ponajviše atraktivnosti koja je privukla široku javnost i navijače. Nažalost, uz razvoj nogometne igre kao krpelj razvijalo se i sve negativno što su politika i novac nosili sa sobom. U trenutku kada su novac, neizbježna politika i moć postali svrha nogometa povlačio se glavni motiv interesa politike i novca, a to je zanimanje, odnosno podrška „one široke“ javnosti. Ni Hrvatska nije izuzeta iz ovakvog scenarija.

HAJDUKOVCI BIJESNI NAPUSTILI SHERATON: ‘Ove ljude treba orkanskom burom odnijeti. Nastavit ćemo se boriti’

Stoga, obraćam se svima ovdje, ali i mnogima koji nisu danas tu. Obraćam se ljudima iz nogometa i mnogima koji nisu iz samog sustava, ali podržavaju ovakav sustav.

‘Optužujem’

Vi uništavate hrvatski nogomet. Na prvo mjesto ste stavili osobne, sitne i razne druge interese žrtvujući za to svaki put interes nogometa. Kao posljedica toga, nebriga je na površinu iznijela neznanje koje se svim snagama trudi držati hrvatski nogomet u prošlosti ne dopuštajući mu da se razvije i iskoristi svoje potencijale u budućnosti. Odgovornost za to počinje od predsjednika, izvršnog odbora pa nadalje.

Optužujem vas za uništavanje hrvatskog nogometa zbog nepoštivanja zakona u parlamentarnoj demokraciji u 21. stoljeću. Gotovo tri godine ste ignorirali slovo zakona jedne navodno pravne države. No to vama nije predstavljalo problem. Vama je to strategija; nelegalne skupštine, eliminacijski procesi kandidatura, upitne licence, razni oblici i razine kršenja zakona i pravilnika.

Današnja izborna skupština sazvana je po starom poslovniku, a danas se želi bez najave na dnevnom redu usvojiti poslovnik i održati izbornu skupštinu po novom poslovniku. To je dokaz i priznanje da ova izborna skupština nije legalna. Tražimo raspuštanje ove skupštine i sazivanje nove po zadanim rokovima.

Optužujem vas za uništavanje hrvatskog nogometa zbog konstantne politizacije tog istog nogometa. Čak 11 od 17 članova Izvršnog odbora HNS-a bili su istaknuti članovi političke stranke. Napuci FIFA-e i UEFA-e jasno govore o odvajanju politike od nogometa. Strategija vam je skrivati se iza tih naputaka i na njih se pozivati kada i gdje vam to odgovara.

Propast kampa

Optužujem za uništavanje hrvatskog nogometa vas koji ste dopustili da više prvoligaša, uopće ne zna hoće li biti u mogućnosti završiti sezonu. Blizu 30 godina od neovisnosti, a većina klubova ima nikakve uvjete za rad. Koliko posto proračuna je utrošeno svih ovih godina u razvoj infrastrukture? Na što su trošena sredstva iz Hattrick programa? Jeste li svjesni da se prva liga igra na blatu i to ne kao izuzetak? Jeste li ikada osmislili ikakav iole kvalitetan model financiranja klubova? Tko i na koji način pregovara o TV pravima za prvu ligu bez konzultacija s prvoligašima?

Trideset godina niste napravili niti jednu ozbiljnu analizu o uzrocima ponašanja navijača. I za to vas optužujem. Lako ste donosili zaključke o uzrocima, djelovali i tražili da se država i politika tada ipak uključe u nogomet te djeluju represivno, može se reći, po istim onima koji su se potrudili oko novog Zakona o sportu po kojem ste i danas sazvani tu.

Optužujem za uništavanje hrvatskog nogometa sve vas koji ste u vremenu nevolje, a i sad je to vrijeme bili, jeste i bit ćete suzdržani, a svjesni ste svega ovoga.

Optužujem za uništavanje hrvatskog nogometa sve vas kojima je laž modus operandi. Kako vas nije sram propasti plana kampa kojeg ste planirali na Sveticama usred milijunskog grada što je samo po sebi suludo ili zapravo opet u nečijem parcijalnom interesu!? Sjetili ste se ulagati i obnavljati mjesec dana prije izborne skupštine, odnosno, preciznije rečeno najaviti da ćete ulagati i obnavljati.

Utjecaj kriminala

Optužujem za uništavanje hrvatskog nogometa sve vas koji ste počinili bilo kakav kriminal dokazan ili nedokazan. Ljudi s višestrukim optužnicama za kriminal su utjecajni u hrvatskom nogometu i jednom od dva najveća hrvatska kluba.

Optužujem za uništavanje hrvatskog nogometa posebno vas koji ste za ono što vam i jest sama suština postojanja uzimali crni novac. Trebalo vam je, plaćati da sudite pošteno. Još su krivlji oni koji nisu proveli istragu da se sazna koji su to među vama.

Optužujem i vas gospodo za uništavanje hrvatskog nogometa, koji iz svojih udobnih političkih ureda gledate što se zbiva i ne radite ništa da to promijenite. Ili radite onoliko da možete reći reći da ste pokušali, a rezultat ostaje isti.

Gospodo nogometni dužnosnici, ne znam je li gore to što ste nesposobni, što vas uopće nije briga ili to što ste ne trepnuvši izdali ideale i vrijednosti za koje vjerujem da ovo društvo u većini ipak dijeli.

Sjećam se dobro poleta i entuzijazma ’98, a sada gledam što ostaje iza vas. To ste vi i to govori o vama. S druge strane ne stojim samo ja. Ima nas još i bit će nas sve više.

OVO JE NAŠ SAVEZ, VI TU NE PRIPADATE I BORIT ĆEMO SE ZA NJEGA DOK NE BUDE IMAO PUNO ZNAČENJE SVAKE SASTAVNICE IZ SVOG NASLOVA.

HRVATSKI

NOGOMETNI

SAVEZ