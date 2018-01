GUARDIOLA PONOVNO NAPAO ENGLEZE: ‘Ubit ćemo igrače ovim tempom, nije ovo košarka ili tenis’

“Ne kažem da treba uništiti tradiciju Boxing Daya, ali ne možeš igrati na Selhurst Parku, proslaviti Novu godinu i imati utakmicu 2. siječnja”, rekao je Pep

GUARDIOLA PROTIV ENGLESKE TRADICIJE: ‘To je katastrofa, ali nema šanse da će moje mišljenje išta promijeniti’

Pep Guardiola ostao je bez nekoliko važnih igrača koji su se ozljedili u ludom ritmu Premiershipa, a posljednji u nizu je Walker koji je stradao u pobjedi Cityja na Watfordom 3-1.

“Svi vide koliko posljednjih tjedana ima ozljeda, pa ubit ćemo igrače! Šefovi u savezu moraju nešto napraviti, nije normalno igrati 31. prosinca pa 2. siječnja. Znam da ‘show must go on’, ali to mora biti kontrolirano. Igrače se uopće ne štiti, a gledatelji dolaze gledati njih, ne trenere. U Engleskoj igrači uopće nisu zaštićeni, pa morate gledati kvalitetu, ne kvantitetu”, rekao je razočarani i ljuti Pep.



Manchester City je trenutačno bez Benjamina Mendyja i Gabriela Jesusa zbog ozljede ligamenta koljena, a Kevin de Bruyne je ipak zaigrao u utorak iako je u nedjelju iznesen s terena nakon krvničkog starta Jamesa Puncheona koji si je tim startom ozlijedio koljeno te je za njega sezona završena.

“Naravno, treba nam veći razmak između utakmica. Ne kažem da treba uništiti tradiciju Boxing Daya, ali ne možeš igrati na Selhurst Parku, proslaviti Novu godinu i imati utakmicu 2. siječnja. Nije ovo košarka ili tenis, igrači se trebaju oporaviti. Pogledajte samo koliko igrača ima probleme s mišićima. Raspored utakmica uopće ne štiti igrače”, rekao je Guardiola, a prenosi BBC.