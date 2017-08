GRCI POSLALI BIVŠEG VATRENOG U MISIJU ŠPIJUNIRANJA RIJEKE: ‘Ne znam jesu li bolji od Partizana, ali takvu momčad ne smijemo podcijeniti’

Trener Olympiakosa Besnik Hasi stao je pred novinare uoči prve utakmice play offa Lige prvaka u kojoj će grčki prvak odmjeriti snage s hrvatskim.

Posao snimanja Rijeke dao je svom pomoćniku i bivšem hrvatskom reprezentativcu Marku Babiću. On je bio u Gradskom vrtu gdje je Rijeka izgubila od Osijeka.

“Europske utakmice nešto su sasvim drugo i ne može ih se usporediti s prvenstvenim. Imala je Rijeka puno nesreće u Osijeku. Zaradili su crveni karton i ne možemo ih suditi po toj jednoj utakmici. Znamo puno o njima”, kazao je Hasi.

“Koji bi me rezultat zadovoljio? Svaki rezultat bez primljenog gola bio bi dobar. Najvažnije je da kod kuće ne primimo gol, a s druge strane koliko god da damo, bit će dobro. Naravno, idemo na pobjedu”, dodao je.



Olympiakos je u trećem pretkolu izbacio beogradski Partizan. Novinare je zanimalo što misli koji je od ova dva kluba ima bolju momčad.

“Neću vam na to pitanje kada odgovoriti. Kad odigramo dvije utakmice s Rijekom možda me onda možete to pitati”, kazao je Hasi.

Ομάρ: «Η Ριέκα είναι μία ομάδα δυνατή, δουλεύει αρκετά, είναι καλά οργανωμένη και παίζει με αντεπιθέσεις». #olympiacos #UCL #OLYRIJ — Olympiacos FC (@olympiacos_org) August 15, 2017

U prvoj utakmici, inače, Grci su slavili 3:1 protiv Partizana, dok su kod kuće odigrali 2:2. Stoga nema mjesta podcjenjivanju suparnika.

“Rijeka je protiv Salzburga potvrdila da je u istoj formi kao i prošle sezone kad je osvojila prvenstvo i nadjačala Dinamo. Imaju kompaktnu ekipu koja je dugo zajedno. Imaju igrače u najboljim godinama i jako su disciplinirani. Ne vjerujem da bi itko ovdje takvu momčad išao podcijeniti”, poručio je trener Olympiakosa.

Susret je na rasporedu u srijedu u 20.45 sati.