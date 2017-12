GORAN VLAOVIĆ ZA NET.HR KOMENTIRA ŽDRIJEB LP-A: ‘Favoriti natjecanja su jasni, ali ima tu i plutajućih mina, neki bi mogli iznenaditi…’

Izvučeni su parovi osmine finala Lige prvaka te nas očekuju pravi spektakli

SPEKTAKULARNI OKRŠAJI U LIGI PRVAKA! Strašni suparnici za Real Madrid i Barcelonu, Manchester United putuje u Španjolsku

ANKETA NET.HR-A: Tko će osvojiti Ligu prvaka? Guardiolin stroj je favorit za kladionice, a kome vi dajete prednost?

Osam vrlo dobrih dvoboja očekuje nas sredinom drugog mjeseca iduće godine u osmini finala Lige prvaka. Najviše zanimanja privući će susreti između Real Madrida i PSG-a, Chelseaja i Barcelone te Juventusa i Tottenhama, a za komentar ove tri utakmice, ali i cjelokupnog ždrijeba, pitali smo nogometnog stručnjaka Gorana Vlaovića:



Tri vrlo jake utakmice, ali tu je još jedna…

“To su tri para u kojima ne možemo sa sigurnošću reći tko će proći, odnosno nema favorita. Te će utakmice zasigurno biti i fantastične i interesantne. Ali tu bi mogli dodati i četvrtu utakmicu – odgled između Rome i Shakhtara koji igra sasvim solidno. Prednost Rome je ta što će moći puno bolje brusiti svoju formu za taj susret nego Ukrajinci pošto će biti u tekućem prvenstvu.”

Pobjednik posljednje dvije Lige prvaka imat će vrlo težak zadatak protiv moćne francuske momčadi:

‘Više bih volio da prođe Real’

“S obzirom na dosadašnje sudjelovanje u Ligi prvaka, Real je gotovo protiv svih u nekoj prednosti. Isto tako im u ovom trenutku forma nije najbajnija, no do te utakmice ima dosta vremena. Što se tiče PSG-a, vjerujem da će oni biti mirniji što se tiče svojih obaveza u nacionalnom prvenstvu gdje već sada imaju veliku prednost koju će vjerujem i povećati te će svoju snagu i koncentraciju moći usmjeriti na tu utakmicu. Imaju fenomenalnu momčad, to je nedvojbeno, ali stvarno je teško reći tko će tu imati prednost. Navijam za Barcelonu inače, ali u ovom bi slučaju volio da Real prođe zbog naših Modrića i Kovačića.”

Neki od velikana oprostit će se od najelitnijeg europskog natjecanja već u ožujku:

“Šteta je da neka od tako jakih momčadi mora ispasti. Bilo je nekih čudnih rezultata u skupinama, a u nekima je bilo i po nekoliko favorita za prolazak u daljnju fazu natjecanja, ali eto, zato ovo i jest najzanimljivije natjecanje.”

‘Favoriti su jasni, ali ima tu i plutajućih mina’

Otkrio nam je Vlaović i tko bi mogao do kraja:

“Tko god pobjedi između Reala i PSG-a, ostaje i dalje kao nekakav favorit, isto tako i Chelsea i Barcelona. Treba tu dodati i Manchester City koji ove sezone izgleda odlično i naravno Bayern koji ima svoju snagu i konstantnost u svojoj kvaliteti izvedaba i u prvenstvu i u Europi i to su na neki način favoriti ovogodišnje Lige prvaka. Liverpool, Tottenham, Roma – to u momčadi koje bi moglo biti ‘plutajuće mine’, ali nekako sumnjam da bi mogle otići do samog kraja”, rekao je Vlaović za kraj.

Prve utakmice osmine finala na rasporedu su 13, 14, 20 i 21. veljače, a uzvratni ogled su 6, 7, 13. i 14. ožujka, a finale će se igrati u Kijevu 26.svibnja.