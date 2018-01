GOLUŽA NAJAVIO PAKAO U SPLITU I OTKRIO SVOG FAVORITA ZA ZLATO: ‘Sigurno neće biti dočekani pljeskom’

Otkrio je ovim putem i tko bi po njemu mogao osvojiti zlatnu medalju.

Bivši izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Slavko Goluža najavio je u razgovoru za Balkan Handball nadolazeće Europsko prvenstvo.

“Bit će ovo 20 dana euforije u Hrvatskoj. Željeli to ili ne, igramo doma i svi očekuju da osvojimo zlato. Neće biti lako. Jedan kiks i već ste stepenicu niže. Drago im je što su stožer i igrači s obje noge na zemlji. To je jedini pravi put. Favoriti su isti. Nacija puno očekuje kao i reprezentacija. Ljudi već sada pričaju o tome, ulaznica više nema…”, rekao je Goluža. Kao što je poznato Hrvatske u petak navečer u Splitu otvara prvenstvo sa Srbijom.

Paklena atmosfera

“Tako je ždrijebom odlučeno i ne možemo protiv toga. Svi pričamo da je utakmica kao i svaka druga, ali uvijek će postojati taj naboj. Priželjkujem fer i korektnu utakmicu što se igrača tiče. Ne sumnjam u to jer momci žive i igraju zajedno u klubovima. Nadam se i korektnoj atmosferi. Bit će paklena atmosfera. Svejedno je koju utakmicu igramo. Obje momčadi idu na pobjedu. Naboj je već prisutan, ali to i mediji i svi zajedno daju previše pažnje. To je tako bilo i bit će i sigurno je da neće biti dočekani pljeskom. Momci su toga svjesni. Isto je tako bilo nama u Beogradu. I jedna Francuska će sigurno biti dočekana zvižducima. Na to se ne treba osvrtati, to je danas normalno u sportu”, kazao je.



Istaknuo je da raduje Duvnjakovom povratku jer je no kapetan i vođa reprezentacija.

Tko je glavni favorit?

“On ne bježi od odgovornosti. Uvijek će je preuzeti na sebe i nikada ne sumnjam u njega. Tu je i Cindrić, a ne zaboravimo Karačića, Mandalinića…Očekujem da kolektiv izbaci pojedinca na scenu”, poručuje bivši izbornik. Otkrio je ovim putem i tko bi po njemu mogao osvojiti zlatnu medalju.

“Moje osobno mišljenje je da je Slovenija jedan od glavnih favorita za zlato. Imaju problema s ozljedama, ali imaju ih svi. Svaka reprezentacija svoje brige muči, ali će zaboraviti kada krene prvenstvo. Ponavljam, za mene je Slovenija glavni favorit”, jasan je bivši izbornik Hrvatske.