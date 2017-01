GLAS NARODA NAKON SLJEMENSKOG SPEKTAKLA: ‘Poslije Kostelića nula bodova. Ante je odradio svoj interes i nije ništa ostavio’

Najbolji hrvatski skijaš Ivica Kostelić u jučerašnjem slalomu Svjetskog kupa na Sljemenu nije uspio izboriti drugu vožnju i tako je ovaj legendarni hrvatski sportaš možda odvozio i svoju posljednju slalomsku utrku na svojem brdu na kojem je sve počelo.

Kostelić je prvu vožnju završio na 52. mjestu s vremenom 1.02:07, što je bilo 3,94 sekunde slabije vrijeme od vodećeg u prvoj vožnji Manuela Fellera (58,13).

Ivica je uoči utrke kazao kako bi volio još jednom odvoziti sljemenski slalom pred svojim navijačima i nastupiti sljedeće godine na ZOI-ju. Međutim, isto tako naglasio je kako će to ovisiti o njegovu zdravstvenom stanju.

‘Moguće da je ovo moje zadnje Sljeme kao natjecatelju’

Nadao se jedan od najboljih slalomaša svih vremena da će unatoč dugogodišnjim problemima s koljenom, ipak biti sposoban za još jedan dobar sljemenski nastup, ali u ovom trenutku nije mogao biti dovoljno brz za mjesto među 30 najboljih koji su osvojili bodove.

Kostelić je zapalio publiku na Sljemenu, ali je na kraju nije počastio s ulaskom u drugu vožnju.

“Moguće da je ovo moje zadnje Sljeme kao natjecatelju i želio sam zahvaliti publici što me motivirala svih ovih godina”, rekao je najbolji hrvatski skijaš svih vremena za kamere HTV-a i tako rastužio naciju.

Teško je ovako u jednom tekstu napisati što sve uspjesi Ivice, nekad Janice, općenito obitelji Kostelić znače za hrvatski sport i promociju skijanja u Hrvatskoj.

Problemi s koljenom bili su opet preveliki

Upravo zahvaljujući Ivici i Janici, Svjetski kup je i došao u Zagreb koji se sad može podičiti da ima jednu od najznačajnijih i po mnogima najboljih utrka u Svjetskom kupu.

No, ostaje žal što Ivica jučer nije ušao u drugu vožnju. Iako je odvozio tehnički dobro, bez prevelikih pogrešaka, odvozio je sporo. Presporo. I tu je priči bio kraj. Očito su problemi s koljenom bili opet preveliki za išta više od samo nastupa pred svojim navijačima.

Tim povodom, donosimo vam najzanimljivije komentare čitatelja Net.hr-a o Ivičinom nastupu na Sljemenu kao i najavi da je ovo njegova možda i posljedna utrka na Sljemenu.

“I ti? Taman smo svi malo došli sebi od Cro Copove oproštaljke, a sad sve ispočetka”.

“Eto ga, to je sad to. Kostelići su i službeno odskijali svoje, idu u zasluženu mirovinu. Nadam se da gorštačko smeće Bandić ide na zaslužen odmor u Remetinec/Lepoglavu, da se odmori od silnog “delanja” i da je to to od preskupog cirkusa na račun građana Zagreba”.

“Stvarno velika nacija. Poslije Kostelića nula bodova. Ante je odradio svoj interes i nije ništa ostavio”.

“To je sport u Hrvata, bez plana zasnovan samo na privatnicima”.

“Očekujem Svjetsko prvenstvo u špekulama”.

“Koga boli k za Bandićeve egzibicije.”

“Ivica Kostelić vrlo dobar 50. mjesto”.