GDJE ĆE VELIKI ŽUTI NASTAVITI KARIJERU? Oglasio se Prosinečki, evo što kaže o interesu Slovenaca

Još otkako je Srečko Katanec najavio odlazak s klupe reprezentacije Slovenije krenule su glasine oko njegova nasljednika.

Među njima našlo se i ime proslavljenog hrvatskog nogometaša Roberta Prosinečkog, koji je jednu sezonu igrao za tamošnju Olimpiju.

Njegov najveći zagovornik u javnosti je Brane Oblak, najbolji slovenski nogometaš u povijesti.

Govoreći kako po njemu stranac na klupi ne bi bilo loše rješenje otkrio je svoje želje.



“Za mene je najbolji igrač bio Robert Prosinečki koji sada vodi Azerbajdžan. Ako je makar približno tako dobar u ulozi selektora kakav je bio na terenu, onda bi Sloveniju mogao voditi lijevom rukom”, kazao je nekadašnji igrač Hajduka i Bayerna tijekom gostovanja na Planet TV-u.

VIDEO: Robert Prosinečki za @24UR o vlogi selektorja Slovenije: V čast mi je, vendar me še nihče ni klical. https://t.co/C4SXCOuAwx @nzs_si pic.twitter.com/SGOvIz7XJE — ŠPORT 24UR (@Sport24ur) October 11, 2017

Samo nekoliko dana kasnije slovenskim medijima proširila se vijest da će Veliki Žuti sjesti na klupu njihove reprezentacije.

Portal ekipa.svet24.si objavio je da za takvim raspletom situacije postoji obostrani interes, pozivajući se na ekskluzivnu potvrdu Boštjana Blažinčiča, bivšeg predsjednika prvoligaša iz Krškog i dugogodišnjeg prijatelja proslavljenog hrvatskog nogometaša dosad ugovorno vezanog za Azerbajdžanski nogometni savez.

Međutim, Prosinečki je u srijedu za 24ur.com rekao kako njega nitko nije kontaktirao.

“Čast mi je da me se spominje u takvom kontekstu, ali mene nitko po tom pitanju nije kontaktirao. Zovu me samo novinari i prijatelji da me pitaju ima li istine u tome”, poručio je Prosinečki, koji je posljednje tri godine izbornik Azerbajdžana.