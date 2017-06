GAZI SVE PRED SOBOM: Nikad impresivniji Čilić uništio Španjolca i izborio osminu finala

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u 4. kolo Roland Garrosa, on je u dvoboju 3. kola s uvjerljivih 6-1, 6-3, 6-3 svladao Španjolca Feliciana Lopeza u dvoboju koji je trajao sat i 47 minuta.

Čilić je do pete pobjede u sedmom međusobnom susretu protiv 35-godišnjeg Lopeza stigao lakše od očekivanog. Nakon nešto lošije odigranog uvodnog gema u kojemu je s dvije neprisiljene pogreške izgubio servis, 29-godišnji Međugorac je zaredao s osam osvojenih gemova zaredom i tako stigao do prednosti od 6-1, 2-0.

Čilić je sjajno vraćao Lopezove servise o čemu svjedoči i podatak kako je Španjolac osvojio tek tri poena na svom početnom udarcu u čitavom prvom setu. Statistika na kraju prve dionice igre pokazala je kako je Čilić imao 15 osvojenih poena “winnerima”, dok je napravio tek pet pogrešaka.

Kvaliteta igre u drugom setu bila je nešto slabija, Čilić je imao samo pet “winnera” uz devet pogrešaka, ali na putu do osvajanja i tog dijela igre pomogao je Lopez koji je napravio čak 12 pogrešaka.

U trećem setu Čilić je u prvoj igri izvukao dvije “break-lopte” Španjolca, a odmah zatim oduzeo servis Lopezu i tu prednost održao do kraja dvoboja.

Čilić je tako po četvrti put u karijeri stigao do 4. kola u Roland Garrosu, nakon 2009., 2010. i 2015. godine. No, ove je godine do tog rezultata stigao na impresivan način, bez izgubljenog seta, štoviše niti jednom mu suparnik nije osvojio više od tri gema u setu, a na terenu je proveo manje od pet sati.

Sljedeći suparnik Čiliću bit će bolji iz ogleda Britanca Kylea Edmunda i Južnoafrikanca Kevina Andersona.