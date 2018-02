FILIP ZUBČIĆ DOSKIJAO DO REZULTATA KARIJERE U KOMBINACIJI: Hirscher osvojio prvo olimpijsko zlato

Norvežanin Aksel Lund-Svindal koji je bio drugi nakon spusta nije niti startao sa vožnjom slaloma

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić doskijao je do rezultata karijere u alpskoj kombinaciji – osovjio je 12. mjesto. Prvi je bio dominantni Austrijanac Marcel Hirscher, a srebro i broncu uzela su dva Francuza – Alexis Pinturault i Victor Muffat-Jeandet.

Zubčiću kojem je inače najbolja dispiciplina veleslalom, ovo je najbolji rezultat u kombinaciji na svim velikim natjecanjima (ZOI, Svjetski kup, SP), a do njega je došao sjajnom sljemenskom vožnjom. U spustu je startao s brojem 32 i doskijao do 28. mjesta, a zatim je osmim vremenom slalomske vožnje došao do ruba najboljih deset skijaša.

Hirscher wins gold medal in men’s combined https://t.co/jQwtH92lox pic.twitter.com/jLEa9bYpQz — Osaka Informer (@osakainformer) February 13, 2018

Uvjerljivi Hirscher

Natko Zrnčić-Dim imao je dobru startnu poziciju u spustu, broj 21, ali nije to iskoristio te je završio kao 40. sa zaostatkom od 2,83 za vodećim spustašem Thomasom Dressenom. Nakon slalomske vožnje doskijao je do 19. mjesta. Hirscher je nakon vožnje spusta bio 12. sa zaostatkom od 1,32 sekunde, ali u svojoj najjačoj disciplini nije dopustio iznenađenje te je doskijao do svog prvog zlata sa olimpijskih igara.

Norvežanin Aksel Lund-Svindal koji je bio drugi nakon spusta nije niti startao sa vožnjom slaloma, a treći Matthias Mayer je nagazio na jedna vrata na sredini staze te je pri padu pokosio nekoliko sudaca.

ZOI, alpska kombinacija (M):

1. Marcel Hirscher (Austrija) 2:06,52

2. Alexis Pinturault (Francuska) +0,23

3. Victor Muffat-Jeandet (Francuska) +1,02

4. Marco Schwarz (Austrija) +1,35

5. Ted Ligety (SAD) +1,45

6. Thomas Mermillod Blondin (Francuska) +1,50

7. Kjetil Jansrud (Norveška) +2,15

8. Stefan Hadalin (Slovenija) +2,42

9. Thomas Dressen (Njemačka) +2,44

10. Klemen Kosi (Slovenija) +2,85

11. Luca Aerni (Švicarska) +3,00

12. Filip Zubčić (Hrvatska) +3,08