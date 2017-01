FIFA ODUZELA ZVEZDI NASLOV SVJETSKIH PRVAKA: ‘To je čista glupost. Ne znam kako im je to palo na pamet’

Fifina odluka prema kojoj su klupski prvaci svijeta samo oni klubovi koji su od 2000. godine bili pobjednici Svjetskog klupskog prvenstva podigla je dosta bure u susjednoj Srbiji.

Naime, takva odluka znači i da se Crvena zvezda, koja je 1991. u Tokiju slavila 3:0 protiv čileanskog Colo Coloa čime je osvojila Interkontinentalni kup, ne može smatrati svjetskim prvacima.

“Fifa cijeni osnivanje svjetskih klupskih prvenstava tijekom povijesti, tako je i s Interkontinentalnim kupom. Međutim, Fifa od 200o. godine organizira Svjetsko klupsko prvenstvo na kojem nastupaju prvaci šest konfederacija i samo te prvake smatra svjetskim klupksim prvacima”, Fifino je priopćenje.

Jedan od predstavnika velike Zvezdine generacije, Dejan Savičević, ogorčen je ovakvom odlukom.



“Ne razumijem zbog čega je sada, poslije toliko godina netko u administraciji Fife došao na ideju da promijeni povijest. To je čista glupost. Ne znam kako im je to palo na pamet”, izjavio je Savičević za Informer.

“Jasno mi je da su potrebne neke novine, ali da se nekom oduzima osvojeni trofej, to mi nije jasno. Interkontinentalin kup jeste bio neslužbeno prvenstvo svijeta, ali i tada, kao i danas, značio je sudar momčadi iz dvije najjače konferderacije svijeta. Pa nitko osim Europe i Južnoamerikanaca nije bio prvak. To govori dovoljno. Mi smo tada dobili Colo u finalu, osvojili pehar i nitko to u Fifi neće nikada moći promijeniti. Što se mene tiče, Crvena zvezda bila je prvak svijeta 1991. godine i to će ostati zauvijek”, poručio je Savičević.

U slavnoj momčadi Crvene zvezde koja je iste godine osvojila Kup prvaka igrao je, inače, i hrvatski nogometaš Robert Prosinečki.