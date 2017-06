FESTIVAL MAJSTORIJA U KVALIFIKACIJAMA: Bivši dinamovac zabio i asistirao, Jovetić pogodio škaricama

Aktualni svjetski nogometni prvaci Nijemci nastavljaju s uvjerljivim igrama u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvu u Rusiji 2018. godine.

U susretu 6. kola C skupine ‘elf’ je u Nurnbergu porazio San Marino 7-0 upisavši i šestu pobjedu u skupini. Nakon šest kola Njemačka ima 18 bodova i impresivnu razliku pogodaka 27-1.

Nijemci su u prvom poluvremenu zabili četiri gola, a potom u nastavku još tri, a strijelci su bili Julian Draxler (11), Sandro Wagner (16, 29, 85), Amin Younes (38), Shkodran Mustafi (47) i Julian Brandt (72).

U dugom susretu iz ove skupine Norveška i Češka su remizirale 1-1 i Česi su sada sve dalje od World Cupa. Gosti su poveli u 36. minuti golom Theodora Gebre Selassiea, a izjednačio je Alexander Soderlund iz kaznenog udarca u 55. minuti.

NEVIĐENA DRAMA: Škotska preokrenula protiv Engleske pa doživjela šok, Prosinečki izgubio u sudačkoj nadoknadi

U ranijem terminu Sjeverna Irska je u Bakuu pobijedila Azerbajdžan 1-0 i tako reprezentaciju koju vodi Robert Prosinečki izbacila iz igre za plasman u Rusiju. Pogodak odluke zabio je Stuart Dallas u drugoj minuti sudačke nadoknade.

Na vrhu ljestvice je Njemačka s maksimalnih 18 bodova, Sjeverna Irska je druga sa 13 bodova, a Češka je treća s devet bodova.. Azerbajdžan je četvrti sa sedam bodova, a slijede Norveška sa četiri boda i San Marino bez bodova.

Poljska uvjerljiva

Korak bliže Rusiji je i reprezentacija Poljske koja je u Varšavi pobijedila Rumunjsku 3-1. Junak utakmice bio je trostruki strijelac Robert Lewandowski (29-11m, 57, 62-11m), dok je gol za goste zabio Bogdan Stancu (77).

Zabio Bećiraj

Uvjerljiva je bila i Crna Gora koja je u Podgorici pobijedila Armeniju 4-1. Strijelci za domaći sastav bili su Fatos Bećiraj (2) i Stevan Jovetić (28, 54, 82), dok je poraz Armenaca malo ublažio Ruslan Korjan (89).

Danska je na gostovanju pobijedila Kazahstan 3-1. Pobjedu Dancima donijeli su Nicolai Jorgensen (27), Christian Eriksen (51-11m) i Kasper Dolberg (81), dok je pogodak za domaćine, koji su od 43. igrali bez isključenog Baurzhana Islamhana, zabio Islambek Kuat u 76. minuti.

Na ljestvici vodi Poljska sa 16 bodova, dok Crna Gora i Danska imaju po 10 bodova.

U skupini F Škotska i Engleska su nakon nevjerojatne drame i tri gola u posljednjih pet minuta utakmice remizirali 2-2. Remi u Glasgowu najviše je obradovao Slovake i Slovence koji su ostvarili pobjede i prijete Englezima.

Škoti su bili korak do prve pobjede protiv svojih susjeda nakon 1999. godine, te prve domaće pobjede protiv Engleza nakon 1985. godine, no Harry Kane je golom u trećoj minuti sudačke nadoknade spasio ‘Gordi Albion’ prvog poraza u skupini, te prvog poraza kvalifikacijama nakon sedam i pol godina.

Gosti su poveli u 70. minuti golom Alexa Oxlade-Chamberlaina i sve do same završnice mirno su čuvali vodstvo. No, u posljednjih pet-šest minuta uslijedila je ludnica. Izjednačio je Leigh Griffiths u 87. minuti sjajnim pogotkom iz slobodnog udarca. Tri minute kasnije napadač Celtica je izazvao erupciju oduševljenja na Hampden Parku zabivši za 2-1 ponovo iz slobodnjaka. U preostalom vremenu Englezi su navalili po remi i uspjeli su. U trećoj minuti nadoknade napadač Tottenhama je odlično reagirao na ubačaj Raheema Sterlinga zabivši za 2-2.

Slovenija je pobijedila Maltu 2-0, a golove za slovensku vrstu zabili su Josip Iličič (45+2) i Milivoje Novaković (84). Slovačka je na gostovanju u Litvi slavila 2-1. Za goste su zabili Vladimir Weiss (32) i Marek Hamsik (58), a za Litvu je pogodak postigao Darvydas Sernas (90+3).

Engleska vodi sa 14 bodova, Slovačka ima 12, a Slovenija na trećem mjestu ima 11 bodova. Slijede Škotska (8), Litva (5) i Malta (0).

Skupina C – 6. kolo

Azerbajdžan – S. Irska 0-1

(Dallas 90+2)

Njemačka – San Marino 7-0

(Draxler 11, Wagner 16, 29, 85, Younes 38, Mustafi 47, Brandt 72)

Norveška – Češka 1-1

(Gebre Selassie 36 / Soderlund 55)

Ljestvica

1. Njemačka 6 6 0 0 27-1 18

2. Sjeverna Irska 6 4 1 1 11-2 13

3. Češka 6 2 3 1 9-5 9

4. Azerbejdžan 6 2 1 3 3-9 7

5. Norveška 6 1 1 4 6-10 4

6. San Marino 6 0 0 6 1-30 0

Skupina E – 6. kolo

Kazahstan – Danska 1-3

(Kuat 76 / Jorgensen 27, Eriksen 50-11m, Dolberg 81)

Crna Gora – Armenija 4-1

(Bećiraj 2, Jovetić 28, 54, 82 / Koryan 89)

Poljska – Rumunjska 3-1

(Lewandowski 29-11m, 57, 62-11m / Stancu 77)

Ljestvica

1. Poljska 6 5 1 0 15-7 16

2. Crna Gora 6 3 1 2 14-7 10

3. Danska 6 2 2 2 10-6 10

4. Rumunjska 6 1 3 2 7-7 6

5. Armenija 6 2 0 4 7-14 6

6. Kazahstan 6 0 2 4 4-16 2

Skupina F – 6. kolo

Škotska – Engleska 2-2

(Griffiths 87, 90 / Oxlade-Chamberlain 70, Kane 90+3)

Slovenija – Malta 2-0

(Iličić 45+2, Novaković 84)

Litva – Slovačka 1-2

(Sernas 90+3 / Weiss 32, Hamšik 58)

Ljestvica

1. Engleska 6 4 2 0 10-2 14

2. Slovačka 6 4 0 2 12-4 12

3. Slovenija 6 2 3 1 6-3 11

4. Škotska 6 2 2 2 9-10 8

5. Litva 6 1 2 3 6-11 5

6. Malta 6 0 0 6 2-15 0