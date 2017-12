FASCINANTNE BROJKE MESSIJEVOG NOVOG UGOVORA: U jednom satu zaradi koliko i prosječni Hrvat u pet mjeseci

Ukupna vrijednost ugovora je čak 450 milijuna eura

Messi je prošlog mjeseca potpisao novi ugovor s Barcelonom nakon višemjesečnih pregovora, a sada su iscurili detalji tog novog ugovora.

Kako prenosi Eurosport, produženje ugovora odužilo se zbog političke krize u Španjolskoj, odnosno Kataloniji, a ne zbog financijskih razloga. Nakon što je osuđen zbog porezne prijevare, ponuđen mu je ugovor vrijedan 100 milijuna eura kao kompenzacija za sve probleme.

Pored toga, plaća ću me iznositi 70 milijuna eura godišnje, što je oko 1,35 milijuna tjedno, a uz to je dobio i ekskluzivna prava na imidž. Ukupna vrijednost ugovora je 450 milijuna eura, a Messi će tako zarađivati 3,995 € po satu, odnosno nešto manje od 100,000 eura dnevno. Messi je tako obećao vjernost Barci do 2021. godine s mogućnošću produžetka još jedne godine.

Ovaj novi ugovor izdašniji je gotovo 70% od Ronaldovog, a prema njemu će fantastični Argentinac zarađivati svega četiri milijuna eura manje od Neymara koji je ovog ljeta prešao u PSG.

Samo za usporedbu, prosječna hrvatska plaća u rujnu iznosila je 5958 kuna…