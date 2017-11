EUROPSKI PRVAK PREDVOĐEN HRVATIMA STIŽE U ARENU: ‘Potreban nam je skalp nad jednom takvom momčadi’

Rukometaši PPD Zagreba u subotu će u sklopu sedmog kola Lige prvaka ugostiti EHF Ligi prvaka Vardar.

Aktualni prvaci Europe dolaze u Arenu predvođeni hrvatskim trojcem Cindrić-Karačić-Ćupić.

“Iza nas su dva veoma zahtjevna i teška gostovanja. Pripremamo se za Vardar i u ovom trenutku po meni uz Rhein-Neckar Löwen igra najznačajniju ulogu u EHF Ligi prvaka. Imaju izuzetno dobru momčad od dolje, a to je faza obrane koja s golmanom Šterbikom ponekad predstavlja nepremostivu prepreku za naše napadače. U ovom teškom ritmu igranja i poslije reprezentativnog tjedna imamo određenih problema. U ovom trenutku ekipa poslije utakmice u Velenju nismo uspjeli napraviti ni jedan zajednički-taktički trening”, rekao je trener Kasim Kamenica uoči susreta.

“Ono što je sigurno s moje strane, a i od strane igrača da ćemo učiniti sve kako bi došli do dobrog rezultata. Dođemo do pobjede protiv nekog vrjednijeg u EHF Ligi prvaka, a to su narede dvije utakmice. Kako bi skalpom protiv jednog od velikana došli do željene ambicije, a to je plasman u drugi krug. Očekujemo podršku s tribina. Utakmica s Vardarom je nešto što nam je poznata tema s obzirom da smo već dva puta s njima igrali u Skopju. Izgubili smo obje utakmice sa sedam razlike. Nadam se drugačijem odnosu snaga na ovoj utakmici te na nju gledam na jedan pozitivan način”, dodao je.



Mario Vuglač propustio je utakmicu u Velenju zbog nekih sitnih problema.

“Do subote bi trebalo biti sve uredu. Atmosfera u svlačionici je dobra. Spremni dočekujemo utakmicu. Ostalo nam je još dva dana da se pripremimo kao što je i sam trener rekao. Dva puta smo igrali ove sezone te oba puta u gostima izgubili. Ovog puta oni dolaze nama u našu dvoranu. Nadam se da će odaziv navijača biti dobar i u velikom broju. Mi ćemo dati sve od sebe kao i svaki put do sada. Kada je to tako i uz pomoć publike onda je sve moguće. Nadamo se što boljoj igri i ako to uspijemo provest u djelo onda će i rezultat doći”, njegova je poruka.