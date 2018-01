ERCEG U DEBIJU SPASIO NOVI KLUB: Bivši hajdukovac asistirao za remi u sudačkoj nadoknadi

Donedavni nogometaš Hajduka Ante Erceg debitirao je za Al Ahli Dubai samo četiri dana nakon što je stigao u Ujedinjene Arapske Emirate. u 12. kolu prvenstva njegova momčad odigrala je 1:1 u gostima kod Hatte. Erceg je zaigrao od 22. minute kada je ušao u igru umjesto Henriquea.

Njegova momčad gubila je u tom trenutku 1:0. Rezultat se nije mijenjao sve do 95. minute kada je hrvatski nogometaš uposlio Marzooqa te je na taj način upisao asistenciju u debiju.

Nogometaš je, inače, u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju otkrio zašto nije mogao odbiti ponudu iz Emirata.

“Morao sam misliti na sebe i na svoju obitelj. Novci su bili preveliki i morao sam to učiniti, tražiti da odem. Svi su me jako dobro prihvatili. Kad se razgovaralo o ugovoru i kad sam rekao da želim milijun, oni su mi rekli ne može. Nego milijun i dvjesto! Baš su me ugodno iznenadili”.