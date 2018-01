EDUARDO TEŠKO STRADAO U DEBIJU ZA LEGIJU! Hrvatski napadač previjao se od bolova: ‘Ozlijeđeni su mu kralješci’

Novu je priliku odlučio potražiti u Poljskoj, u klubu koji je jesenski dio prvenstva okončao na prvom mjestu.

Bivši hrvatski reprezentativac Eduardo da Silva stradao je u debiju za poljsku Legiju. Tijekom prijateljske utakmice s ekvadorskom Barcelonom morao je napustiti igru nakon 13 minuta (video 58:44).

“Dobio je snažan udarac koljenom u kralježnicu i najvjerojatnije je zadobio ozljedu kralješka. Do ozljede je je došlo zbog činjenice da njegovo tijelo još nije spremno pa je bilo previše opušteno kad zaradio udarac. Bio je on jako bolan. S obzirom na to da je ozljeda kralježnice ozbiljna povreda odmah smo ga izvadili iz igre”, rekao je nakon utakmice hrvatski stručnjak na klupi Legije Romeo Jozak.





Eduardo je nakon Dinama, te kratkotrajnih posudbi u Sesvetama i zaprešićkom Interu, igrao za Arsenal, Šahtar, Flamengo i ponovno za Šahtar, a u siječnju prošle godine je potpisao za Atletico Paranaense u kojem se nije naigrao. Novu je priliku odlučio potražiti u Poljskoj, u klubu koji je jesenski dio prvenstva okončao na prvom mjestu.