EDUARDO STIŽE NA RUJEVICU? Matjaž Kek progovorio o bivšem Vatrenom: ‘Njegove kvalitete nikada nisu bile sporne’

Bivši hrvatski reprezentativni napadač Eduardo da Silva (34) u potrazi je za novim angažmanom nakon što mu je istekao ugovor s brazilskim prvoligašem Atleticom Paranaenseom. Jedan od klubova koji se posljednjih dana spominjoa kao moguća destinacija za trećeg strijelca Vatrenih svih vremena je aktualni hrvatski prvak Rijeka.

Priča je to koju je oprije nekoliko dana objavio Novi list, koji je stupio i u kontakt s napadačem.

“Ajmo reći da sam bio na večeri u jednom nogometnom društvu i da smo se dotakli te teme. Ja sam se u svakom slučaju poslije Svjetskog prvenstva u Brazilu naputovao i namijenjao sredina. Vratio sam se u Brazil, onda opet vratio u Šahtar pa opet otišao u Brazil… Gotovo je s tim, želim biti bliže Hrvatskoj i Zagrebu”, kazao je i dodao.



Što kaže Kek?

“Nisam zaboravio davati golove. Ako stigne neka dobra ponuda… Što ako ta ponuda bude iz Rijeke? Moguće, zašto ne?”, poručio je Eduardo.

Jedan od ljudi koji će imati ključnu odluku o tome je li Rijeci potrebna legendarna Dinamova devetka svakako će biti trener Matjaž Kek.

“Naša želja je mladost poduprijeti s nekoliko iskusnijih igrača. Smatram da bi to bilo potrebno i da je to dobro, posebno ako ti igrači više nisu opterećeni sa svakim telefonskim pozivom da odmah otrče za neki novac negdje drugdje. To je dobra ideja koju podržavam. O imenima ne bi govorio. Mogu samo govoriti o igračima kada su tu, a kvalitete Eduarda nikada nisu bile sporne”, rekao je Kek za Novi list.

Eduardo je jedan od najboljih hrvatskih napadača svih vremena koji se dokazao na HNL travnjacima igrajući za Dinamo, a nakon toga i za europske klubove poput Arsenala, Šahtara, Flamenga i Atletico Paranense. Tijekom svoje karijere Eduardo je zabio ukupno 156 golova za reprezentaciju i klubove u 387 nastupa.